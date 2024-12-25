İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz: “Açlık sınırındaki asgari ücrete fazla demek insani değil”

Asgari ücret artışını değerlendiren İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, 2025 zammının çalışan kesimi tatmin etmediğini ve bunda da haklı olduklarını söyleyen Cengiz, “Ancak rakam işverenler açısından da tatmin edici değil” dedi.

Bir yandan çalışanların refah seviyesinin artırıldığı, diğer yandan sanayicinin ve ihracatçının rekabette avantajlı konuma geçeceği bir ücret politikasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan İZSİAD Başkanı Cengiz, “Bir yandan enflasyonun altında yapılan asgari ücret zammı ile daha da yoksullaşan asgari ücretli, diğer yandan tüm çalışanlarına en az asgari ücret zammı oranı kadar ücretlerini artırmak zorunda kalan İşveren. Yemek, yol ve diğer yan hakları ile işverene maliyeti 40 bin TL'yi bulan asgari ücret ile özellikle emek yoğun sektörlerde üreticilerimiz dünya üzerinde rekabetten iyice uzaklaşacaktır” dedi.

Çalışanın alım gücünü artırarak, üreticiye ise maaş, prim ve ücretlerden alınan vergi konusunda kamu tarafından destek verilerek bu açmazdan bir an önce çıkılması gerektiğini ifade eden Cengiz, “Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kazanması, buna karşılık üretim maliyetlerinin artması sonucunda ihracatçıyı yeni yılda daha da büyük zorlukların beklediği açıkça görülmektedir. Mevcut kur oranları ile ihracat yapmak iyice zorlaşacaktır. Bu konuda ihracatçıya kur desteği sunulmasını öneriyoruz” dedi.

Kamu tasarrufu devreye girmeli

Asgari ücret artışının fiyatlara yansımasının kontrol edilmesi gerektiğini işaret eden Cengiz, “Ücret artışının üretim ve dağıtım maliyetlerine etkisi göz önüne alınarak bu artışı fırsata çevirmeyi çalışanlara izin verilmemelidir. Enflasyonu aşağı çekecek para politikaları yanında, kapsamlı bir maliye politikası ve özellikle kayıt dışı ile daha kararlı politikalar hayata geçirilmelidir. Özel sektörden beklenen tasarruf ve fedakârlık kamu tarafında da acilen hayata geçirilmelidir. Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması yakından takip edilmelidir” dedi.