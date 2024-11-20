Jaguar elektrikli otomobilleriyle geri dönüyor! Yeni logo tanıtıldı

Tata Motors'a ait İngiliz araç üreticisi, markayı elektrikli lüks otomobillerler yeniden şekillendirmeye odaklanacağını belirterek birçok modelin üretimini durdurduğunu açıklamıştı.

BBC'nin haberine göre bir yılı aşan sürecin sonunda Jaguar, tamamen yenilenerek üç yeni elektrikli otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni logo tanıtıldı

Yeniden markalaşma sürecine giren lüks otomobil devi, yepyeni bir logo ve "sıradan olanı sil" sloganı ile geri dönüyor. Şirket, JaGUar olarak yazılan yeni özel logonun "görsel uyum içinde kusursuz bir şekilde harmanlanmış büyük ve küçük harflere" sahip olduğunu söylüyor.

2021 yılında elektrikli araçlara geçiş yapacağını duyuran Jaguar, yeni logolu elektrikli otomobillerini 2026'da piyasaya sürecek.

Yeni Jaguar markasının hayal gücü yüksek, cesur, sanatsal, benzersiz ve korkusuz olması hedefleniyor.