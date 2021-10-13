Jamaika’da çimento sıkıntısı başladı: Türkiye’den ithal edecekler

KERİM ÜLKER



Karayipler’in en büyük 3’üncü ada ülkesi Jamaika’da başlayan çimento sıkıntısı Türkiye ile aşılacak. Jamaika Hükümeti, Türkiye’den çimento için onay verdi. İthalatı ise Jamaikalı Growth Tech adlı şirket yapacak.

Jamaika Sanayi, Yatırım ve Ticaret Bakanlığı’nın verdiği onay ise ilk etapta 50 bin ton Portland çimentosu olarak belirtildi. Şirkete ithalat izni ise bakanlık tarafından resmen duyuruldu. Önümüzdeki günlerde ise belirlenen rakam artırılacak.

Ülkede tek çimento üreticisi var

Ülkede çimento üretimi ise Caribbean Cement Company adlı tek bir şirketin tesisinden yapılıyor. Bunun dışında daha önce Jamaika merkezli bir ticaret şirketi olan The Buying House Cement Limited adlı firma ithalat gerçekleştiriyordu.

Bu ithalat ise Meksika’dan sağlanıyordu. Jamaika Hükümeti’nin aldığı kararla Türkiye, Jamaika’ya çimento ithal eden kıta dışındaki ilk ülke olacak.