Jamie Dimon 40 şirketi yapay zekâ masasına çağırdı

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JPMorgan Chase Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jamie Dimon, yapay zekânın hızla şirket sistemlerine girmesiyle büyüyen güvenlik risklerine karşı sektörler arası bir ittifak oluşturmak için harekete geçti.

Dimon, büyük bankaların yanı sıra teknoloji, enerji, su, telekomünikasyon, havacılık ve demiryolu şirketlerinin yöneticileriyle doğrudan temasa geçti. Görüşmelerin merkezinde, kritik altyapının yapay zekâ kaynaklı yeni saldırılara ve sistem açıklarına karşı nasıl korunacağı bulunuyor.

40’tan fazla şirketle temas kuruldu

Temmuz ayında başlayan girişim kapsamında 40’tan fazla büyük şirket ve bölgesel kuruluşla iletişime geçildi. Temas kurulan şirketlerin tamamının girişime katılıp katılmadığı ise henüz açıklanmadı.

Şirket yöneticilerinin ağustos ayında yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekânın hangi alanlarda kullanıldığını, bu teknolojinin doğurduğu yeni tehditleri ve ortak güvenlik önlemlerini ele alması bekleniyor.

Dimon’ın girişimi yalnızca finans sektörünü kapsamıyor. Enerji şebekeleri, içme suyu sistemleri, iletişim ağları, hava yolu şirketleri ve demiryolları da çalışmaya dahil edilmek isteniyor.

Bu sektörlerin ortak özelliği, günlük hayatın ve ekonomik faaliyetlerin devamı açısından kritik sistemleri işletmeleri. Bu altyapılardan birinde yaşanacak büyük bir kesinti, tek bir şirketle sınırlı kalmadan milyonlarca kişiyi etkileyebiliyor.

Mevcut ittifak yapay zekâya çevriliyor

Yeni çalışma sıfırdan kurulacak bir örgüt yerine, JPMorgan’ın kuruluşunda yer aldığı Kritik Altyapı İttifakı üzerinden yürütülecek.

Mastercard ve Berkshire Hathaway Energy’nin de kurucu üyeleri arasında bulunduğu ittifak; siber saldırılar, fiziksel tehditler ve jeopolitik risklere karşı sektörler arasında bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla oluşturulmuştu.

İttifakın resmî verilerine göre ABD’deki kritik altyapının yüzde 85’inden fazlası özel sektör tarafından işletiliyor. Bu nedenle enerji, finans, ulaşım ve iletişim şirketlerinin birbirinden bağımsız hareket etmesi yeni tehditlere karşı önemli bir zayıflık oluşturuyor.

Jamie Dimon’ın genişletmek istediği yapı, şirketlerin yapay zekâ kaynaklı güvenlik açıklarını daha hızlı paylaşmasını ve bir sektörde tespit edilen tehdidin diğer sektörlere yayılmadan durdurulmasını hedefliyor.

Yenilenen ittifakın yıl sonuna kadar tam kapasiteyle çalışmaya başlaması planlanıyor.

Yapay zekâ saldırı gücünü artırıyor

Şirketlerin yapay zekâyı müşteri hizmetleri, yazılım geliştirme, veri analizi ve operasyon yönetiminde hızla kullanmaya başlaması verimlilik sağlarken yeni güvenlik açıkları da oluşturuyor.

Gelişmiş modeller, yazılımlardaki zayıf noktaları insanlardan çok daha hızlı tespit edebiliyor. Bu özellik güvenlik uzmanlarının sistemleri korumasına yardımcı olurken kötü niyetli kişilerin saldırı kapasitesini de artırabiliyor.

Dimon daha önce gelişmiş yapay zekâ modellerine erişimin kontrol altında tutulması gerektiğini savunmuştu. Özellikle siber güvenlik açıklarını bulabilen modellerin yanlış kişilerin eline geçmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtmişti.

Son dönemde ABD’de su sistemlerine yönelik saldırıların artması da şirketler arasında bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ihtiyacını büyüttü. Bir bölgede tespit edilen saldırı yönteminin hızla başka şehirlerde veya sektörlerde kullanılabilmesi, tehdidin yerel olmaktan çıkmasına yol açıyor.

Hükümetle ortak çalışma planlanıyor

Kritik Altyapı İttifakı’nın yalnızca şirketler arasında kapalı bir yapı olması planlanmıyor. Girişimin ABD yönetimiyle birlikte çalışması, kamu kurumlarına tavsiyelerde bulunması ve hükümetten gelen güvenlik bilgilerini şirketlere aktarması hedefleniyor.

Jamie Dimon, çalışmadaki rolünü ittifaka yeni üyeler kazandırmaya yardımcı olan destekleyici bir konum olarak tanımlıyor. Girişimin yönetiminde ise ittifakın mevcut yöneticileri görev yapacak.

ABD yönetimi de temmuz ayında Gold Eagle adlı ayrı bir siber güvenlik girişimi başlatmıştı. Bu yapı, gelişmiş yapay zekâ modellerinin tespit ettiği güvenlik açıklarını devlet kurumları ve kritik altyapı şirketleri arasında hızla paylaşmayı amaçlıyor.

Yeni şirket ittifakının Gold Eagle ile koordineli hareket etmesi, yapay zekâ güvenliğinde devlet ve özel sektör arasındaki bilgi akışını hızlandırabilir.

Şirketler için yeni maliyet dönemi

Yapay zekâ güvenliği için kurulacak ortak yapı, şirketlerin teknoloji yatırımlarında yeni bir maliyet kalemiyle karşılaşabileceğine de işaret ediyor.

Şirketlerin yalnızca yapay zekâ modellerini satın alması veya geliştirmesi yeterli olmayacak. Kullanılan modellerin hangi verilere eriştiği, hangi sistemlerde işlem yaptığı ve dış ağlarla nasıl bağlantı kurduğu sürekli olarak denetlenmek zorunda kalacak.

Enerji santralleri, bankacılık sistemleri, hava trafik ağları ve su altyapısı gibi kritik alanlarda yapılacak küçük bir yapılandırma hatası bile geniş çaplı kesintilere neden olabilir.

Jamie Dimon’ın girişimi, yapay zekâ yarışında hızın tek ölçüt olmaktan çıktığını gösteriyor. Şirketlerin bundan sonraki dönemde teknolojiyi ne kadar hızlı kullandıkları kadar, oluşturdukları riskleri ne kadar iyi kontrol ettikleri de belirleyici olacak.