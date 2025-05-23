Jantsa'da işçiler greve 'Hayır' dedi

Aydın'da 1300 işçinin çalıştığı Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) fabrikasındada grev oylaması yapıldı.

Jantsa'dan KAP'a yapılan bildirimde, İŞKUR tarafından yapılan grev oylamasının sonuçlandığını bilgisi paylaşıldı

İşçilerinin çoğunçuğunun greve karşı oy kullandığı ifade edildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

* Şirketimizde dün (22.05.2025) İŞKUR tarafından yapılan ve tüm çalışanların katılımı ile gerçekleşen grev oylaması sonucunda Greve hayır kararı çıkmıştır.

Grev ihtimali ortadan kalktı

Jantsa jant fabrikasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren, işçilerin talebinin altında bir teklif sununca görüşmelerden anlaşma çıkmamıştı.

İşçiler adına masaya oturan Birleşik Metal-İş, geçen günlerde yaptığı açıklamada taleplerin kabul edilmemesi halinde 28 Mayıs’ta fabrikada grevin başlayacağını açıklamıştı.

İŞKUR gözetiminde yapılan grev oylamasında, çalışanların çoğunluğunun greve “hayır” oyu vermesi ile grev ihtimali ortadan kalktı.

Jantsa; ticari, zirai, endüstriyel ve savunma sanayiinde Avrupa'nın en büyük jant üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.