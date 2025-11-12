Japon devinin Nvidia hamlesi piyasaları karıştırdı: Hisseleri yüzde 10 değer kaybetti

Japon devi SoftBank, OpenAl'la 22,5 milyar dolarlık yatırım için Nvidia'daki tüm hisselerini 5,83 milyar dolara sattı.

Şirket satışlara ilişkin "Finansal gücümüzü korurken yatırımcılara çok sayıda fırsat sunmak istiyoruz" açıklamasını yaparken, bu karara yatırımcılardan olumsuz tepki geldi. Tokyo Borsası'nda işlem gören SoftBank hisseleri, açılışta yüzde 10 değer kaybederken son işlemlerde kayıp yüzde 6,23 seviyesine geriledi.

Toplam 32,1 milyon Nvidia hissesini elden çıkaran şirket ayrıca T-Mobile'daki payını da azaltarak 9,17 milyar dolar toplamıştı.

Asya teknoloji hisseleri de geriledi

SoftBank hisselerindeki sert düşüş, Asya teknoloji piyasalarını da etkiledi. Advantest ve Tokyo Electron hisseleri yüzde 2'nin üzerinde, TSMC yüzde 0,34, SK Hynix ise yüzde 1,62 değer kaybetti.