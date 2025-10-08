Japon otomotiv sektöründe güven sert düştü

Reuters Ekonomik Güven Endeksi anketi, Japon otomotiv sektöründeki iş güveninin keskin bir şekilde düştüğünü ve imalat sektörü güven endeksinin dört ay içinde ilk kez gerilemesine katkıda bulunduğunu ortaya koydu.

Şirketler, ABD tarifeleri, artan maliyetler ve zayıf denizaşırı talep ile mücadele ediyor.

Ankete göre imalat sektörü ekonomik güven endeksi ekim ayında 13 seviyesinden 8'e düşerek temmuz ayından bu yana en düşük okumasına geriledi. Ocak ayına kadar 4'e düşmesi bekleniyor. Otomotiv ve ulaşım makineleri sektöründeki güven endeksi ise en keskin düşüşü yaşayarak 33 puanlık kayıpla 9 seviyesine indi.

Ankete katılan 9 imalat sektöründen 5'inin alt endeksi ekim ayında düşüş gösterdi. Makine ve hassas ekipman sektörleri de tarife baskısından mustarip olduğunu bildirdi.