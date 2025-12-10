Japon tahvil getirileri 17 yılın en yüksek seviyesinde

Japonya'da kısa vadeli devlet tahvili getirileri, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) önümüzdeki hafta faiz artışına yeniden başlayabileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle yükselişini hızlandırdı. Çarşamba günü 2 yıllık JGB faizi 1 baz puan artarak yüzde 1,075'e çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beş yıllık tahvil getirisi ise 0,5 baz puanlık artışla yüzde 1,445 oldu. Tahvil getirilerinin fiyatlarla ters hareket ettiği biliniyor.

Bank of America Japonya döviz ve faiz stratejisti Shusuke Yamada, kısa vadeli hareketlerin hızına dikkat çekerek "bu hızın sürdürülebilir olmadığını ancak mevcut seviyelerin şaşırtıcı olmadığını" ifade etti.

BoJ'un enflasyon ve zayıflayan yen karşısında politika faizini yüzde 0,75'e yükseltmeye hazırlandığına dair işaretler, özellikle kısa vadeli tahvillerde baskıyı artırdı. Piyasaların odağı artık "nihai faiz oranı"na ve artışların ne kadar süreceğine yönelmiş durumda.

Uzun vadelide hareketlilik

Uzun vadeli tarafta da hareketlilik görüldü. 30 yıllık JGB faizi 1,5 baz puan artarak yüzde 3,395'e yükseldi ve geçen hafta kaydedilen yüzde 3,445'lik rekor seviyeye yaklaştı. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık getiri ise 0,5 baz puan gerileyerek yüzde 1,955 seviyesine indi.

Japon finans devi Mitsubishi UFJ Financial Group, 10 yıllık getirinin yüzde 1,65'in üzerine çıkmasının ardından JGB alımlarını temkinli şekilde artırdığını açıkladı. Şirket, getiri seviyesinin yüzde 2'nin üzerine çıkması halinde alımlarını hızlandırmayı planlıyor.