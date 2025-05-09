Japon teknoloji devinden flaş karar: 10 bin çalışanı işten çıkarıyorlar
Japon elektronik devi Panasonic, verimlilik gerekçesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 10 bin çalışanla yollarını ayıracağını duyurdu. İşten çıkarmaların büyük kısmı Mart 2026'da sona erecek 2025 mali yılında gerçekleştirilecek.
Panasonic Holdings, Japonya'daki çalışanları da dahil olmak üzere 10 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.
Osaka merkezli elektronik üreticisi Panasonic'ten yapılan açıklamada, şirketin istihdam küçülmesine gideceği kaydedildi.
10 bin kişinin işine son verilecek
Şirketin yurt içinde 5 bin, denizaşırı yerlerde de 5 bin olmak üzere toplamda 10 bin kişinin işine son vereceğinin belirtildiği açıklamada, "Şirket, operasyonel verimliliği, satış ve dolaylı departmanlara odaklanarak kapsamlı gözden geçirecek ve personel sayısını yeniden tasarlayacak" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, yeni karar kapsamında, karlılık artışı öngörülemeyen ve zarar eden faaliyetlerin sonlandırılacağı bildirildi.
İşten çıkarma süreci çoğunlukla Mart 2026'da sona erecek 2025 mali yılında gerçekleştirilecek.