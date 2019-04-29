Japon Toyota, Türkiye’den ‘akıllı sistem’ ihraç edecek
Türkiye’yi hibrit üssü yapan Japon otomobil devi Toyota, şimdi ise Türkiye’den mühendislik ihracatı yapmaya hazırlanıyor. Aysel YÜCEL'in haberi...
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