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Japon Toyota, Türkiye’den ‘akıllı sistem’ ihraç edecek

Türkiye’yi hibrit üssü yapan Japon otomobil devi Toyota, şimdi ise Türkiye’den mühendislik ihracatı yapmaya hazırlanıyor. Aysel YÜCEL'in haberi...

Japon Toyota, Türkiye’den ‘akıllı sistem’ ihraç edecek
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