Yen 160 kritik seviyesini aştı, müdahale masada

Japon Yeni, dolar karşısında 160 seviyesini aşarak bu yılın en zayıf noktasına geriledi. Bu hareket, Japon yetkililerin piyasaya destek sağlamak amacıyla müdahale etme ihtimalini artırdı.

Para birimindeki değer kaybı, Japon politika yapıcıları arasındaki endişeyi tırmandırdı. Hazine Bakanı Satsuki Katayama, piyasadaki spekülatif hareketlere karşı her an müdahale etmeye hazır olduklarını belirtti.

Japon Yeni üzerindeki satış baskısı arttı

Japonya Merkez Bankası (BOJ), nisan ayı toplantısında faiz artırımı konusunda net bir mesaj vermemişti. Başkan Kazuo Ueda’nın bu temkinli duruşu, para birimi üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı.

ABD Merkez Bankası (FED) toplantısının ardından kayıplar hız kazandı. Japon Yeni yüzde 0,5 değer kaybederek dolar başına 160,47 seviyesini gördü ve 2024 yılındaki en düşük seviyesini test etti.

Japonya piyasalara müdahale sinyali verdi

Japon yetkililer, 2024 yılında kur 160 seviyesini aştığında piyasaya birkaç kez müdahale etmişti. Uzmanlar, kurun 162 seviyesine yaklaşması durumunda yeni bir müdahalenin kaçınılmaz olacağını öngörüyor.

Hazine bakanlığı şu ana kadar son düşüşle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak piyasa oyuncuları, Tokyo yönetiminin spekülatif hareketlere karşı yüksek alarm durumunda olduğunu biliyor.

Orta Doğu gerilimi Japon Yeni için risk yaratıyor

Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve enerji fiyatlarındaki artış, küresel piyasalarda doları güçlendiriyor. ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerilimi, petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor.

Trump, Tahran ile nükleer bir anlaşma sağlanmadan İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırmayacağını duyurdu. Bu jeopolitik riskler, Japonya'da enflasyonun yükselmesine ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden oluyor.

Kurun geleceği küresel gelişmelere bağlı kalacak

UBS stratejistleri, yüksek petrol fiyatlarının Japonya'nın dış ticaret dengesi üzerindeki etkisini vurguladı. Bu gelişme üzerine kurum, para birimine dair beklentilerini aşağı yönlü güncelledi.

Goldman Sachs analistleri ise kurun 163 seviyesine çıkması halinde müdahale ihtimalinin çok yükseleceğini belirtti. Japon Yeni, düşük faiz politikası ve artan enflasyonun yarattığı temel baskılarla zayıf seyretmeye devam ediyor.