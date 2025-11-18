Japon yeni son 10 ayın en düşük seviyesine yaklaştı

Japon yeni, dolar karşısında 155,2 seviyesinde işlem görerek son 10 ayın en düşük düzeyine yaklaştı. Bu zayıflama, Başbakan Sanae Takaichi ile Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda arasında yapılacak kritik toplantı öncesinde piyasada oluşan temkinli havayı yansıtıyor.

Ekonomi daraldı, yen üzerindeki baskı arttı

Piyasalar, yerel saatle 15.30’da (TSİ 09.30) yapılacak görüşmeden çıkacak sinyallerin BOJ’un bir sonraki faiz adımına işaret edip etmeyeceğini yakından izleyecek. Takaichi’nin, faiz artırımlarına karşı daha temkinli bir yaklaşımı savunması ve beklenenden büyük bir mali teşvik paketi planlaması bekleniyor.

Görüşme, Japon ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,8 küçüldüğünü gösteren verilerin ardından gerçekleşecek.

İnşaat düzenlemeleri ve ABD tarifeleri büyümeyi baskılarken, ekonomideki bu zayıflık yeni teşvik ihtiyacını artırdı.

Maliye Bakanı Satsuki Katayama da yenin hızlı ve tek yönlü değer kaybının ekonomik riskler taşıdığını belirterek endişelerini dile getirdi.