Japonya 732 milyar dolarlık 2025 bütçe taslağını onayladı

Japonya hükümeti, 2025 mali yılı için 115,54 trilyon yenlik (732 milyar dolar) sosyal güvenlik ve ulusal savunma bütçe taslağını onayladığını açıkladı. Bütçe, 2023'teki 114,38 trilyon yenlik (724 milyar dolar) bütçe rekorunu geride bıraktı. Bütçe tasarısı, ocakta başlayacak olağan oturumda görüşülmesi için Meclis'e sunulacak.

Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve düşük doğum oranı nedeniyle bütçenin yaklaşık üçte birine tekabül eden 38,28 trilyon yenin, sosyal güvenlik giderlerine harcanacağı belirtildi.

Bütçenin hızlı bir şekilde kabul edilmesini arzu ettiğini söyleyen Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, konuya ilişkin kapsamlı açıklamaların yakında yapılacağını ve muhalefet partilerini destek vermeye teşvik edecek bir ortam oluşturulacağını ifade etti.