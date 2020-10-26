Japonya Başbakanı Suga: Japonya 2050'ye dek karbonsuz üretime geçecek
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Japonya'nın 2050 yılına kadar karbonsuz üretime geçeceğini duyurdu.
Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'den başbakanlık görevini devralması ardından ilk kez bir konuşması yapan Başbakan Yoshihide Suga, ülkesinin sera gazı salınımını azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemeyi planladığını açıkladı.
Suga karbonsuz üretim hedefi doğrultusunda otomotiv, çelik ve elektrik üretimi sektörlerine yeni kurallar getirileceğini açıkladı.