Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde güçlü ihracat ve tüketim harcamalarının etkisiyle beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetti. Tokyo tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası bu dönemde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2.1 oranında artış gösterdi.

Piyasa analistlerinin beklentisi ise büyümenin yüzde 1.7 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Bu büyüme oranı, önceki çeyrekte kaydedilen ve yüzde 0.8 olarak revize edilen verinin üzerinde bir performansa işaret etti.

Japonya ekonomisi, dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olarak üst üste iki çeyrektir genişlemesini sürdürdü. Net dış talebin büyümeye 0.3 yüzde puanlık katkı sağladığı resmi raporlarda yer aldı. Özel tüketim ve sermaye harcamaları ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.3 oranında artış kaydetti. Güçlü kurumsal karlar ve istikrarlı ücret artışları, bu dönemde ekonomik toparlanmayı destekleyen temel unsurlar arasında bulunuyordu.

Japonya ekonomisi İran savaşı kaynaklı enerji riskleriyle karşı karşıya

Ekonomistler, Orta Doğu bölgesinde yaşanan gerilimin küresel enerji arzında aksamalara yol açması nedeniyle Japonya ekonomisi genelinde büyümenin yavaşlamasını bekliyor. ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik düzenlenen askeri operasyonlar ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Petrol ihtiyacında tamamen Orta Doğu'ya bağımlı olan ülke, artan yakıt maliyetleri nedeniyle enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Oxford Economics analistleri, yüksek enerji maliyetlerinin ve artan belirsizliklerin yakın vadede tüketim ile yatırımları sınırlayacağını belirtti.

Merkez bankasının faiz kararı enerji krizine bağlı şekilleniyor

Japonya Merkez Bankası, Japonya ekonomisi verilerini analiz ederek haziran ayında faiz artırımı kararını değerlendirecek. Enerji şokunun derinleşmesi ve tedarik zincirlerinde büyük aksamalar yaşanması durumunda, bankanın haziran ayındaki faiz kararı ertelenebilir. Ekonomi Bakanı Minoru Kiuchi, gayri safi yurtiçi hasıla verilerinin ardından yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki savaşın etkilerine karşı ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu. Moody's Analytics analistleri ise hanehalkına yönelik mali desteklerin ekonominin raydan çıkmasını engelleyebileceğini ifade etti.

Güvenli liman talebi nedeniyle yen, dolar karşısında 159 seviyesine kadar geriledi. Tokyo yönetiminin para birimini desteklemek amacıyla son dönemde yaklaşık 10 trilyon yen seviyesinde doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğu tahmin ediliyor. Hükümetin, artan yakıt maliyetlerinin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla ek bütçe hazırlayacağı bildirildi. Trump tarafından planlanan İran saldırısının durdurulması kararı ise Asya hisse senedi piyasalarında yön arayışına yol açtı.

Yılın ilk çeyreğinde elde edilen olumlu büyüme verileri, Japonya ekonomisi için jeopolitik risklere karşı bir miktar tampon oluşturduğunu gösterse de artan maliyetler ve yavaşlayan reel ücretler nedeniyle yıllık bazda ekonomik ivmenin zayıflayacağı öngörülüyor.