Japonya ekonomisi üst üste ikinci çeyrekte de büyüdü

Japonya ekonomisi, Temmuz-Eylül döneminde tüketici harcamalarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 0,9 oranında büyüdü. Bu çeyrekteki büyüme oranı, Nisan-Haziran döneminde gerçekleşen yüzde 0,5'lik büyümenin ardından ikinci kez pozitif bir çeyreklik büyüme kaydedildiğini gösteriyor. Çeyreklik bazda ise yüzde 0,2'lik bir büyüme oranına ulaşıldı.

Kabine Ofisi’nin verilerine göre, Japonya’nın GSYH’sının yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim, çeyrek bazda yüzde 0,9 oranında arttı. Bu oran, yüzde 0,2 büyüme beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. İç talepteki bu artış yıllık bazda yüzde 2,5 seviyesine ulaşarak büyümeye 0,6 puan katkıda bulundu.

Öte yandan, net dış talebin büyümeye katkısı -0,4 puan olarak gerçekleşti. İhracat yüzde 1,5 oranında artmasına rağmen, zayıflayan yenin Japon ürünlerini yurtdışında daha cazip hale getirmesi beklenen etkiyi tam anlamıyla sağlayamadı.

2023 yılının Ocak-Mart çeyreğinde yüzde 0,6 oranında daralan Japonya ekonomisi, sonraki çeyreklerde pozitif büyüme kaydederek toparlanma eğilimine girdi. Ancak büyüme oranları, Japonya’nın zayıf genişleme dönemlerinin sık sık daralmalarla kesildiğini gösteriyor.