Japonya ekonomisinde iyimserlik artıyor: Büyüme tahmini yukarı çekildi

Japonya, martta tamamlanacak mevcut mali yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederken, bir sonraki mali yılda büyümenin ivme kazanacağını öngördü.

Sanae Takaichi liderliğinde hazırlanan ilk ekonomik projeksiyonların, artan yaşam maliyetlerinin hane halkı üzerindeki baskısını azaltmayı ve büyüme potansiyeli olan alanlara yatırımı teşvik etmeyi hedeflediği belirtildi.

Ağustos tahmininden yukarıda büyüme sağlandı

Kabine tarafından çarşamba günü onaylanan güncel tahminlere göre hükümet, ABD tarifelerinin etkisinin öngörülenden daha sınırlı kalmasıyla, Japonya ekonomisinin içinde bulunulan mali yılda yüzde 1,1 oranında büyümesini bekliyor. Bu oran, ağustosta açıklanan yüzde 0,7’lik tahminin üzerine çıkmış oldu.

Projeksiyonlar, 2026 mali yılında büyümenin yüzde 1,3’e hızlanacağına işaret ederken; güçlü iç talep ve artan sermaye harcamalarının zayıf dış talebi dengelemesi bekleniyor.

Hükümet ayrıca vergi indirimleri ve enflasyonun görece ılımlı seyri sayesinde hane halkı harcamalarının gelecek mali yılda yüzde 1,3 artacağını, bu oranın 2025 mali yılı için öngörülen seviyeye paralel olduğunu kaydetti.