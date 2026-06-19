Japonya enflasyonu mayıs ayında beklentilere paralel gerçekleşti

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Tüketici fiyat endeksi mayıs ayı verilerinde beklentileri karşıladı. Hükümetin yüksek enerji fiyatlarını dengelemeye yönelik süregelen önlemleri ortasında çekirdek Japonya enflasyonu Japonya Merkez Bankası yıllık hedefinin altında kaldı. Cuma günü açıklanan veriler bankanın faiz oranlarını 25 baz puan artırmasından kısa süre sonra geldi. Kurul önümüzdeki aylarda enerji kaynaklı fiyat artışı risklerine karşı piyasayı uyardı.

Hükümet verileri değişken taze gıda fiyatlarını dışlayan çekirdek Japonya enflasyonu oranının mayıs ayında yıllık yüzde 1,4 oranında arttığını gösterdi. Rakam önceki aya göre yüzde 1,4 seviyesinde sabit kalarak piyasa tahminleriyle uyumlu bir tablo çizdi.

Japonya enflasyonu enerji destekleri ile baskılanıyor

Taze gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan diğer bir çekirdek gösterge mayıs ayında yüzde 1,8 oranında yükseldi. Endeks önceki ay kaydedilen yüzde 1,9 oranındaki artıştan yavaşlama sergiledi. Japonya Merkez Bankası temel fiyat eğilimini ölçmek için söz konusu veriyi kullanıyor. Japonya enflasyonu çekirdek göstergede üst üste dördüncü ayda da bankanın yüzde 2 seviyesindeki yıllık hedefinin altında kaldı.

Rakam aynı zamanda son dört yılın en zayıf seviyesine işaret etti. Manşet tüketici fiyat endeksi bir önceki ayki yüzde 1,4 seviyesinden mayıs ayında yüzde 1,5 oranına çıktı. Orta Doğu çatışmalarından kaynaklanan yüksek enerji maliyetlerinin etkisini azaltmak amacıyla hükümetin uyguladığı akaryakıt ve kamu hizmeti sübvansiyonları Japonya enflasyonu üzerinde baskılayıcı bir rol oynuyor.

Üretici fiyatları yukarı yönlü risk oluşturuyor

Japonya enflasyonu 2026 yılı genelinde zayıf seyretmeye devam ediyor. Üretici fiyat endeksi mart ayından bu yana sert bir yükseliş kaydetti. İşletmeler için artan girdi maliyetlerinin eninde sonunda tüketicilere yansıyacağı beklentisi piyasalarda endişe yaratıyor. Capital Economics analistleri hükümetin akaryakıt tavan fiyatlarının şu ana kadar tüketici fiyatlarını kontrol altında tuttuğunu belirtiyor.

Analistler yüksek enerji maliyetlerinin kamu hizmetleri ve diğer ürünlere yansımasıyla 2027 yılı başlarında genel seviyenin yüzde 3,5 civarına çıkmasını bekliyor. Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını artırırken benzer bir senaryoya dikkat çekti. Kurum gösterge faiz oranını yüzde 1 seviyesine çekerek 1995 yılından bu yana en yüksek noktaya ulaştırdı. Yetkililer önümüzdeki aylarda Japonya enflasyonu tarafında beklenen ivmelenme karşısında faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını vurguladı.