Japonya Havayolları'nın net kârı düşerken satış gelirlerinde artış yaşandı
Japonya Havayolları, Nisan-Eylül 2024 bilançolarını ve mali yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerini açıkladı. Belirtilen 6 aylık periyotta firmanın net kârı yüzde 19,1 düşüşle 327 milyon dolar olarak kayda geçti. Aynı zaman diliminde satış gelirleri ise yüzde 9,9 artışla 5,9 milyar dolara yükseldi.
Japonya Havayolları'nın net kârı mevcut mali yılın nisan-eylül periyodunda yüzde 19,1 azaldı. Firma yatırım kayıpları ile ağustostaki Şanşan Tayfunu nedeniyle uçuş iptallerinin net kâra olumsuz yansıdığı vurgulandı.
Söz konusu dönemde satış gelirleri ise yüzde 9,9 artışla 5,9 milyar dolara yükseldi. 6 aylık periyotta iç hat uçuş yolcu sayısı yüzde 1,4 düşerken, dış hat uçuş yolcu sayısı ise yüzde 9,9 yükseldi.
Talebin mali yılın ikinci yarısında zirveye ulaşması bekleniyor
JAL Mali İşler Sorumlusu Saito Yuji, tayfun dahil 'beklenmedik faktörler' nedeniyle yarı yıl kâr hedefini yakalayamadıklarını söyledi. Ekim-aralık ve ocak-mart çeyrekleri için umutlu olduklarını kaydeden Saito, "İçe yönelik talebin mali yılın ikinci yarısında zirve yapması bekleniyor. Güneydoğu Asya'da Japonya'ya seyahat etmeyi planlayanların talebi ve Japon iş insanlarının dışa yönelik talebine odaklanacağız" dedi.
Tüm mali yıl hedefi
JAL, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yıl net kârının yüzde 4,7 artışla 657 milyon dolar olmasını bekliyor. Firma tüm mali yıl satış gelirlerinin yüzde 16,8 artışla 12,68 milyar dolara yükselmesini hedefliyor.