Japonya Havayolları'nın net kârı düşerken satış gelirlerinde artış yaşandı

Japonya Havayolları'nın net kârı mevcut mali yılın nisan-eylül periyodunda yüzde 19,1 azaldı. Firma yatırım kayıpları ile ağustostaki Şanşan Tayfunu nedeniyle uçuş iptallerinin net kâra olumsuz yansıdığı vurgulandı.

Söz konusu dönemde satış gelirleri ise yüzde 9,9 artışla 5,9 milyar dolara yükseldi. 6 aylık periyotta iç hat uçuş yolcu sayısı yüzde 1,4 düşerken, dış hat uçuş yolcu sayısı ise yüzde 9,9 yükseldi.

Talebin mali yılın ikinci yarısında zirveye ulaşması bekleniyor

JAL Mali İşler Sorumlusu Saito Yuji, tayfun dahil 'beklenmedik faktörler' nedeniyle yarı yıl kâr hedefini yakalayamadıklarını söyledi. Ekim-aralık ve ocak-mart çeyrekleri için umutlu olduklarını kaydeden Saito, "İçe yönelik talebin mali yılın ikinci yarısında zirve yapması bekleniyor. Güneydoğu Asya'da Japonya'ya seyahat etmeyi planlayanların talebi ve Japon iş insanlarının dışa yönelik talebine odaklanacağız" dedi.

Tüm mali yıl hedefi

JAL, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yıl net kârının yüzde 4,7 artışla 657 milyon dolar olmasını bekliyor. Firma tüm mali yıl satış gelirlerinin yüzde 16,8 artışla 12,68 milyar dolara yükselmesini hedefliyor.