Japonya Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? BoJ faiz kararı tarih ve saati...

Dünyanın gözü Japonya Merkez Bankası'nda... Japonya'nın aylar sonra faiz artışına kesin gözle bakılırken 30 yıl aradan sonra en yüksek faiz oranına ulaşılacak. Dünya merkez bankaları karar odaklanırken yatırımcılar da "Japonya Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta" sorusuna cevap arıyor.

BoJ faiz kararı ne zaman?

Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı 19 Aralık Cuma TSİ 06.00'da açıklanacak. Enflasyon rakamları ise saat 02.30'da duyurulacak.

Japonya Merkez Bankası'nın cuma günkü faiz kararında "şahin" açıklamalar yapacağına yönelik endişeler de risk algısının artmasına neden oluyor. Yatırımcılar, BoJ yetkililerinin enflasyondaki son hızlanmalar karşısında faiz oranlarını yükseltmeyi değerlendireceklerini belirtmelerinin ardından temkinli davranıyor.