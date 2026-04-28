Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutarak enflasyon risklerine işaret etti

Japonya Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda salı günü faiz oranlarını değiştirmedi. Kurum, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve enflasyonun artacağı yönünde uyarılarda bulundu.

Banka gecelik çağrı faizi hedefini yüzde 0,75 seviyesinde korudu. Ancak dokuz üyeli para politikası kurulunun üç üyesi artan enflasyonist riskler nedeniyle faiz oranlarının artırılmasını talep etti ve bu nedenle karar oybirliğiyle çıkmadı.

Japonya Merkez Bankası ve analist beklentileri

Merkez bankası özellikle Japonya ekonomisi için artan enflasyon riskleri karşısında politika faizi oranını artırmaya devam edeceğini bildirdi. Kurum aynı zamanda parasal genişleme derecesini buna göre ayarlayacağını belirtti.

Capital Economics analistleri yayınladıkları raporda faiz oranlarının haziran ayında artırılacağına yönelik tahminlerine sadık kaldıklarını bildirdi. Analistler bankanın mevcut raporunu oldukça şahin bir duruş olarak tanımlıyor.

Enflasyon hedefleri ve ekonomik büyüme endişeleri

Japonya Merkez Bankası yetkilileri, tüketici fiyat endeksi enflasyonunun 2026 mali yılında ilk tahminlerden çok daha yüksek olmasının beklendiğini aktardı. Manşet enflasyonun 2026 yılında yüzde 2,8 ile yüzde 3,0 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Taze gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyonun ise 2026'da yüzde 2,5 ile yüzde 2,7 arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu güncel oranlar, bankanın yüzde 2'lik yıllık hedefinin oldukça üzerine çıkıyor.

Kurumun gayrisafi yurt içi hasıla tahminleri

Japonya'nın ekonomik büyümesinin yüksek ham petrol fiyatlarının getirdiği maliyetler nedeniyle 2026 mali yılında hız keseceği belirtildi. Banka, 2026 mali yılında reel gayrisafi yurt içi hasıla artış hedefini yüzde 0,4 ile yüzde 0,7 aralığına düşürdü.

Japonya Merkez Bankası ayrıca 2027 ve 2028 mali yılları için oluşturduğu büyüme projeksiyonlarını da aşağı çekti. Capital Economics uzmanları bu tablonun enflasyonist endişeleri haklı çıkardığını ve gayrisafi yurt içi hasıla görünümünün beklenenden daha karamsar olduğunu ifade etti.

Enerji maliyetleri ve uzun vadeli eğilim

Banka, yüksek petrol ve genel enerji fiyatlarının maliyetleri artırarak kurumsal karlara zarar vereceği konusunda uyarıda bulundu. Bu maliyet artışlarının tüketicilere yansıyarak ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatması bekleniyor.

Kurum, 2024 yılının başlarında yaklaşık on yıl süren ultra gevşek para politikasını sonlandırmış ve faiz oranlarını kümülatif olarak 85 baz puan artırmıştı. Artan enerji maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin beslediği enflasyonist baskılar, alınan bu kararların Japonya Merkez Bankası nezdinde yılın geri kalanında da küresel piyasaları etkileyecek uzun vadeli bir sıkılaşma eğilimi yaratacağını gösteriyor.