Japonya Merkez Bankası’ndan sürpriz Yok: Politika faizi sabit kaldı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugün gerçekleştirilen para politikası toplantısında, politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktığını açıkladı. Piyasa beklentileriyle uyumlu olarak alınan karar, 1’e karşı 8 oyla kabul edildi. Banka üyelerinden biri, enflasyonist baskıların arttığı gerekçesiyle faizin yüzde 0,5'e çıkarılmasını önerdi ancak bu öneri kabul görmedi.

Ekonomide ılımlı toparlanma sinyalleri

BoJ tarafından yayımlanan karar metninde, Japonya ekonomisinin ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğu ancak bazı sektörlerde zayıflıkların devam ettiği belirtildi. Özellikle ihracat ve sanayi üretimindeki durağanlık dikkat çekerken, şirket kârlarının iyileştiği ve iş dünyasının genel anlamda olumlu bir beklenti içinde olduğu ifade edildi.

İstihdam ve gelirlerdeki artışın ılımlı seyrettiğini vurgulayan banka, özel tüketimde ise fiyat artışlarına rağmen sınırlı bir büyüme yaşandığını kaydetti. Ancak konut yatırımları ve kamu harcamalarının durağan seyrinin sürdüğü bildirildi.

Enflasyonist baskılar göz ardı edilmiyor

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık artış oranının son dönemde yüzde 2,0-2,5 aralığında seyrettiğine dikkat çeken BoJ, hizmet fiyatlarının ücret artışlarına bağlı olarak kademeli şekilde yükseldiğini belirtti. İthalat fiyatlarındaki artışların ise tüketici fiyatlarına yansımasının etkisini kaybetmeye başladığı ifade edildi.

Para politikası destekleyici olmaya devam edecek

Banka, ekonominin destekleyici finansal koşullarla potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğunu kaydederek, “Döviz kuru gelişmelerinin, firmaların fiyat ve üretim davranışlarında daha belirgin bir rol oynaması bekleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Merkez Bankası’nın uzun vadeli hedefi, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 seviyesinde istikrar kazanmasını sağlamak olarak belirlenmiş durumda. Analistler, bankanın küresel ekonomik belirsizlikler ve iç piyasadaki kırılganlıklar nedeniyle mevcut politikalarını uzun bir süre daha sürdüreceğini öngörüyor.