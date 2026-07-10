Japonya sermayenin yönünü değiştirmeye hazırlanıyor

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Japonya, 293,6 trilyon yenlik GPIF portföyünü yerli varlıklara daha fazla yönlendirecek seçenekleri inceliyor. Açıklama yen ve devlet tahvillerini desteklerken, fonun küresel piyasalardaki ağırlığı olası değişikliğin etkisini büyüttü.

Japonya hükümeti, kamu emeklilik fonlarının yerli finansal varlıklara yaptığı yatırımları belirgin biçimde artırmasını hedefliyor. Planın merkezinde dünyanın en büyük kamu emeklilik fonlarından GPIF bulunuyor. Fon, mart sonu itibarıyla yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık varlık yönetiyordu.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, hükümetin emeklilik fonlarını yerli varlıklara yöneltecek tedbirleri değerlendireceğini açıkladı. Katayama, GPIF dahil fonların Japon finansal varlıklarına daha fazla yatırım yapmasını istediklerini söyledi. Hükümet henüz hedef oran veya uygulama takvimi açıklamadı.

Dev fon için yerli varlık seçeneği

GPIF, portföyünü yerli hisse senetleri, yabancı hisse senetleri, yerli tahviller ve yabancı tahviller arasında dağıtıyor. Mevcut strateji her ana varlık sınıfına yaklaşık yüzde 25 ağırlık veriyor. Dolayısıyla küçük bir oran değişikliği bile trilyonlarca yenlik sermaye hareketi yaratabilir.

Fon, 2020’de yabancı tahvil hedefini yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarmıştı. GPIF aynı dönemde yerli tahvil hedefini yüzde 35’ten yüzde 25’e indirmişti. Yeni politika arayışı, önceki dış çeşitlendirme adımının kısmen tersine çevrilebileceği beklentisini doğurdu.

GPIF sözcüsü, fonun Katayama’nın açıklamalarından haberdar olduğunu belirtti. Sözcü, olası portföy değişikliği hakkında ek yorum yapmadı. Fonun yatırım kararları, emeklilik sisteminin uzun vadeli getiri ve risk hedeflerine göre şekilleniyor.

Yen ve tahviller ilk tepkiyi verdi

Piyasalar açıklamaya hızlı tepki verdi. Japon yeni dolar karşısında yüzde 0,6 güçlenerek 161,44 seviyesine çıktı. Yen, geçen hafta 40 yılın en düşük düzeylerine kadar gerilemişti.

Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili faizi 10 baz puan düşerek yüzde 2,775’e indi. Günlük gerileme yaklaşık bir ayın en sert hareketini oluşturdu. Tahvil fiyatları ile faizler ters yönde hareket ettiği için olası GPIF talebi fiyatları destekledi.

Yatırımcılar, GPIF portföyündeki sınırlı bir kaymanın bile yen talebini artırabileceğini hesaplıyor. Fonun yabancı varlıklardan yerli varlıklara geçmesi, döviz satışını ve yen alımını beraberinde getirebilir. Yerli tahvil alımlarındaki artış da borçlanma maliyetlerini aşağı çekebilir.

GPIF portföyünde dört yönlü denge

GPIF, mart 2026 sonunda yerli tahvillere yüzde 26,91 ağırlık verdi. Yabancı tahviller portföyün yüzde 24,48’ini oluşturdu. Yerli hisse senetlerinin payı yüzde 23,81, yabancı hisse senetlerinin payı ise yüzde 24,80 düzeyinde gerçekleşti.

Dağılım, fonun yaklaşık yüzde 25’lik hedeflere yakın kaldığını gösteriyor. GPIF, alternatif yatırımların portföy içindeki payını yüzde 1,74 seviyesinde tuttu. Fonun altyapı, özel sermaye ve gayrimenkulü kapsayan alternatif yatırımları için üst sınır yüzde 5 olarak bulunuyor.

Yerli varlık ağırlığının artırılması iki farklı kanaldan gerçekleşebilir. GPIF yerli tahvil payını yükseltebilir veya Japon şirketlerine yaptığı hisse yatırımlarını artırabilir. Hükümetin açıklaması hangi varlık sınıfına öncelik verileceğini netleştirmedi.

Son bilanço hisse getirilerini öne çıkardı

GPIF, 2025 mali yılında yüzde 16,47 getiri sağladı. Fonun yıllık yatırım kazancı 41,4 trilyon yene ulaştı. Mart sonundaki toplam varlık büyüklüğü 293,6 trilyon yen olarak kayda geçti.

Yerli hisse senetleri yüzde 34,62 getiriyle portföyün en güçlü bölümünü oluşturdu. GPIF söz konusu varlık sınıfından 20,5 trilyon yen kazanç sağladı. Yabancı hisse senetleri yüzde 27,16 getiri ve 16,6 trilyon yen kazanç üretti.

Yabancı tahviller yüzde 12,33 getiriyle 8 trilyon yen kazandırdı. Yerli tahviller ise yüzde 5,11 kayıp yarattı ve fonun getirisini 3,7 trilyon yen azalttı. Artan Japon tahvil faizleri, yerli tahvil portföyünün piyasa değerini aşağı çekti.

GPIF, 2001’den 2025 mali yılı sonuna kadar 196,9 trilyon yen kümülatif yatırım kazancı elde etti. Uzun dönemli performans, hükümetin yerli yatırım hedefi ile fonun risk-getiri sorumluluğu arasındaki dengeyi önemli hale getiriyor.

Zayıf yen politika baskısını artırıyor

Yenin uzun süren değer kaybı, ithal enerji ve ham madde maliyetlerini yükseltiyor. ABD ile İran arasındaki çatışmaların enerji fiyatlarını artırması, Japon şirketleri ve hane halkları üzerindeki maliyet baskısını büyüttü. Hükümet, sermayeyi ülkeye yönlendirerek döviz piyasasındaki baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Katayama, Japonya’nın büyüme odaklı yeni bir ekonomik düzene geçtiğini savundu. Bakan, pozitif faiz ortamı ve yükselen hisse piyasalarının hane halklarına doğrudan katkı sağlaması gerektiğini belirtti. GPIF yatırımlarının yerli piyasalara yönelmesi, hükümetin büyüme stratejisiyle aynı çizgide ilerleyebilir.

Başbakan Sanae Takaichi yönetimi, 2040 mali yılına kadar stratejik sektörlere 370 trilyon yenin üzerinde kamu ve özel sektör yatırımı çekmeyi hedefliyor. Hükümet yapay zekâ, yarı iletkenler ve uzay teknolojilerini öncelikli alanlar arasında tutuyor. Ekonomi planı, nominal gayrisafi yurt içi hasılayı yaklaşık 1,1 katrilyon yene çıkarmayı amaçlıyor.

BOJ bağımsızlığı piyasaların radarında

Genişlemeci maliye politikası, Japon devlet tahvillerinde satış baskısı yarattı. Yatırımcılar yüksek harcamaların kamu borcu ve enflasyon üzerindeki etkisini fiyatlıyor. Para politikasına siyasi müdahale ihtimali de uzun vadeli faizleri çok yıllı zirvelere taşıdı.

Japonya Ekonomi Bakanı Minoru Kiuchi, hükümetin faiz kararları konusunda Japonya Merkez Bankasına önceden tercih bildirmeyeceğini söyledi. Açıklama, merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin kaygıları azaltmayı hedefledi. Hükümetin emeklilik fonlarına yönelik planı ise maliye ve piyasa politikaları arasındaki sınırı yeniden gündeme taşıdı.

GPIF üzerindeki yönlendirme tartışması, fon yönetiminin bağımsızlığı açısından da önem taşıyor. Emeklilik rezervlerinin kısa vadeli piyasa hedefleri için kullanıldığı algısı güven sorununa yol açabilir. Hükümetin atacağı adımlar, yatırım getirisi ile ulusal ekonomi hedefleri arasındaki ayrımı açık tutmak zorunda kalacak.

Kararın küresel etkisi büyük olabilir

GPIF dünyanın en büyük kurumsal yatırımcıları arasında yer alıyor. Fonun yabancı hisse ve tahvil ağırlığını azaltması, yalnızca Japon piyasalarını etkilemeyecek. ABD ve Avrupa varlıklarında oluşabilecek satışlar küresel sermaye akımlarına yansıyabilir.

Öte yandan yerli varlık alımları yen, Japon devlet tahvilleri ve Tokyo borsası için destek oluşturabilir. Etkinin kalıcılığı, hükümetin somut hedef açıklamasına ve GPIF yönetiminin portföy planını değiştirmesine bağlı olacak. Sözlü yönlendirme kısa vadeli piyasa tepkisi yaratırken gerçek para akışı daha uzun süreli fiyatlama sağlayabilir.

Piyasalar şimdi GPIF için yeni hedef oran açıklanıp açıklanmayacağını izleyecek. Yerli tahvil payındaki artış faizleri düşürebilir. Yerli hisse payındaki yükseliş ise Japon şirketlerinin değerlemelerini ve piyasa likiditesini destekleyebilir.