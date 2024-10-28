Japonya siyasi belirsizlikte: BoJ'un faiz politikası nasıl etkilenecek?

Japonya’da Pazar günü yapılan seçimlerde Liberal Demokrat Parti (LDP), alt meclisteki çoğunluğunu kaybederek 2009’dan bu yana ilk kez iktidar için koalisyon ortağı Komeito ve diğer partilere ihtiyaç duyar hale geldi. Hükümetteki bu istikrarsızlık, bazı analistlere göre Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artışı döngüsünü zorlaştırabilir.

Citi'nin Japonya ekonomisti Katsuhiko Aiba, “Seçim sonuçlarına rağmen BoJ’un faiz artış döngüsünden sapması pek olası görünmüyor. Ancak LDP’de lider değişimi olursa bu durum değişebilir” dedi.

Bank of America ekonomisti Izumi Devalier ise yenin zayıflığının BoJ üzerinde baskı oluşturabileceğini ve Aralık ya da Ocak aylarında faiz artışının gündeme gelebileceğini belirtti.

Seçim sonrası piyasalarda ise hızlı bir tepki gözlendi. Nikkei 225 endeksi yüzde 1,73 değer kazanırken, yen dolar karşısında üç ayın en düşük seviyesi olan 153,49’a geriledi. Bu durum, zayıf yenin Japon ihracatçıları desteklediği yorumlarına yol açtı. Monex Group’tan Jesper Koll, BoJ’un seçim sonrası daha bağımsız hareket edebileceğini ifade etti.