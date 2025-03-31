Japonya şubat sanayi üretimi beklentileri aşarken, Asya borsalarında son durum...

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da şubat ayı sanayi üretimi aylık yüzde 2,5 artarak beklentilerin üzerinde gelirken, şubatta perakende satışlar aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2 arttı. Konut başlangıçları da yıllık yüzde 2,4 artarak beklentilerin üzerinde geldi.

Çin'de de, mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 50,4, hizmet sektörü PMI 50,8 ve bileşik PMI 51,4 olarak açıklandı.

Güney Kore ve Japonya'da otomotiv hisseleri değer kaybetmeye devam ederken, Trump'ın tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını söylemesinin ardından artan ticaret savaşı endişeleri borsayı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4 düşüşle 35.624 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3 azalışla 2.481 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 23.188 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 3.336 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksinde ise piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacak.