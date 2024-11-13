Japonya tarihine geçecek: Kanadalı perakende devi 7-Eleven'ı 47 milyar dolara devralmak istiyor

7-Eleven mağazalarının Japonya merkezli sahibi Seven & i Holdings, Kanadalı perakende devi Alimentation Couche-Tard tarafından sunulan 47 milyar dolarlık devralma teklifi için müzakerelere başladı.

Kanadalı şirketin, dünyanın en büyük market zinciri işletmecilerinden birini satın almaya yönelik ilgisinin yirmi yılı aşkın bir geçmişe dayandığı belirtiliyor. Alimentation Couche-Tard'ın Seven & i'ye olan resmi yaklaşımı ise Ağustos ayında kamuoyuna duyurulmuştu. Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, Japonya’nın bugüne kadarki en büyük devralma anlaşması olarak tarihe geçmesi bekleniyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, iki şirketin danışmanları arasında "ön ve sınırlı" görüşmeler yapılmaya başlandı. Ancak bu süreç devam ederken Seven & i, Çarşamba günü Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı açıklamada, şirketin kurucusu Ito ailesinin üyeleri tarafından yönetilen alternatif bir devralma teklifi aldığını belirtti. Şirket, bu teklifin "gizli ve bağlayıcı olmayan" bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı.