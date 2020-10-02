Japonya üçüncü ekonomik destek paketini oluşturmak istemiyor

02 Ekim 2020

Japonya Finans Bakanı Taro Aso hükümetin COVID-19 krizi için üçüncü ekonomik destek paketini oluşturmak istemediğini açıkladı.

Aso, "COVID-19 krizine karşı acil durum bütçesini kullanmanın tam zamanı" dedi ve ikinci ekonomik destek paketi fonlamalarının halen mevcut olduğunu hatırlattı.

Tokyo hisse senedi piyasasının perşembe günü teknik bir hata yüzünden işlemlere kapatılmasının üzücü olduğunu ifade eden Aso, Finansal Hizmetler Ajansı'nın konu ile ilgili bir rapor hazırladığını söyledi.

Diğer yandan, Japonya İstatistik Ofisi ülkenin işsizlik oranı ağustos ayında aylık yüzde 0,1 artarak, yüzde 3 ile son 3 yılın en yüksek düzeyine yükseldiğini açıkladı.

İşsiz Japon vatandaşları sayısı yıllık 490 bin kişi artarak, 2,06 milyon kişiye yükselirken, çalışan Japonların sayısı yıllık 750 bin kişi azalarak 66,76 milyon kişiye geriledi.