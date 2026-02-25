Japonya'da 20 milyar dolarlık 'Kedi Günü'

Japonya'da bir kelime oyunundan türetilen ve her yıl 22 Şubat'ta kutlanan 'Kedi Günü' son yıllarda, şirketlerin de kedilere yönelik büyüyen pazarı benimsemesiyle büyük bir ivme kazandı.

Market zincirleri, pati şeklindeki yiyeccek ve ürünlerde birbirileri ile yarışırken dev şirketler de dev kedi figürleri ile müşterilerin ilgisini çekmeyi hedefledi.

20 milyar dolarlık kedi etkisi

Kedi günü sevimli bir kutlama olmanın ötesinde ekonomik boyutu ile dikkat çekerken, Kansai Üniversitesi'nden Profesör Katsuhiro Miyamoto, bu etkinin yıllık yaklaşık 3 trilyon yen (yaklaşık 20 milyar dolar) olduğunu tahmin ediyor.

Uzun yıllar ülkede en sevilen evcil hayvanlar köpeklerken, 2014 yılında grafik kedilere doğru kayınca büyük işletmeler de harekete geçti.

Turizmi canlandırdılar

Ülkenin ilk kedi istasyon şefi Tama, Wakayama'daki kırsal Kishigawa Hattı'nı, turistik bir cazibe merkezi haline gelmeden önce kapanma tehdidinden kurtarmasıyla tanınıyor.

Bu başarı, ülkenin birçok kedi adasının, başıboş kedi popülasyonu sayesinde yabancı turistler arasında popülerleşmesine de öncülük etti.

Kedilerin egemenliği ülkede günden güne güçlense de 2025 yılında evcil hayvan olarak beslenen kedi sayısında önemli düşüş yaşandığı belirtiliyor.