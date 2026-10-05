Japonya’da büyüme hız kesti

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Japonya ekonomisinden yeni haftanın ilk önemli verileri geldi. Hizmet sektöründeki büyüme eylül ayında belirgin biçimde hız kaybederken, istihdamın güçlenmesi ve maliyet baskılarının yüksek kalması Japonya Merkez Bankası’nın önündeki faiz tartışmasını canlı tuttu.

Hizmet PMI 51,3’e geriledi

S&P Global tarafından açıklanan nihai verilere göre Japonya hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi eylül ayında 51,3 olarak gerçekleşti.

Endeks ağustos ayında beş ayın zirvesi olan 52,5 seviyesindeydi. Eylül ayına ilişkin öncü veri ise 51,6 olarak açıklanmıştı.

Böylece nihai rakam hem bir önceki aya hem de öncü tahmine göre aşağı geldi.

PMI verilerinde 50 puanın üzerindeki değerler sektörde büyümeye, bu seviyenin altındaki rakamlar ise daralmaya işaret ediyor. Hizmet sektörü büyümeyi sürdürse de hızındaki düşüş belirginleşti.

Yeni siparişlerde artış yavaşladı

Hizmet şirketlerinin aldığı yeni siparişler eylülde artmaya devam etti ancak artış hızı ağustos ayına göre geriledi.

Yeni siparişlerde yükseliş serisi 27’nci aya ulaşırken şirketler iç talebin satışları desteklemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Buna karşılık dış talepte daha zayıf bir görünüm ortaya çıktı. Yeni ihracat siparişlerindeki düşüş, Ocak 2021’den bu yana görülen en sert ikinci gerileme olarak kaydedildi.

Son dönemde yaşanan deprem kaynaklı kesintilerin de bazı hizmet şirketlerinin talebini olumsuz etkilediği belirtildi.

İstihdam şubattan bu yana en hızlı arttı

Büyümedeki yavaşlamaya rağmen işgücü piyasasında ters yönde bir hareket görüldü.

Hizmet şirketlerindeki istihdam eylülde 13’üncü ay üst üste yükseldi. Personel artışı şubat ayından bu yana görülen en hızlı seviyeye çıktı.

Şirketlerin artan müşteri talebine cevap verebilmek ve kapasiteyi genişletmek amacıyla yeni personel aldığı belirtildi.

Tamamlanmayı bekleyen işler de son yedi ayın en güçlü artışını kaydetti. Bu tablo, hizmet sektöründe büyüme hızının düşmesine rağmen kapasite üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.

Maliyet baskısı geriledi ama yüksek kaldı

Eylül verilerinin Japonya Merkez Bankası açısından dikkat çekici bir diğer bölümü fiyatlar oldu.

Hizmet şirketlerinin girdi maliyetlerindeki artış altı ayın en düşük hızına geriledi. Buna rağmen maliyet enflasyonu tarihsel ortalamalara göre yüksek kalmayı sürdürdü.

Şirketler özellikle ham madde, petrol, işçilik ve gıda maliyetlerindeki artışa dikkat çekti.

Hizmet şirketlerinin müşterilerine uyguladığı fiyatlar da yükselmeye devam etti. Satış fiyatlarındaki artış hızı ağustosa kıyasla bir miktar yavaşlasa da fiyat baskısının devam ettiğine işaret etti.

Bileşik PMI mayıstan bu yana en düşük seviyede

İmalat ve hizmet sektörlerini birlikte ölçen S&P Global Japonya Bileşik PMI Endeksi ise eylülde 53,5’ten 52,3’e geriledi.

Bu rakam mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Japonya imalat PMI verisi de geçen hafta 54,9’dan 54,1’e gerilemiş ve altı ayın en düşük büyüme hızına işaret etmişti.

Böylece eylül ayı verileri Japon ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğünü, ancak hem sanayi hem de hizmet tarafında önceki aya göre ivme kaybettiğini ortaya koydu.

BOJ’un önünde iki farklı sinyal var

Japonya Merkez Bankası politika faizini eylül ayında yüzde 1,25’e yükselterek yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyelerine çıkardı.

Yeni veriler BOJ açısından iki farklı sinyal üretiyor.

Hizmet ve bileşik PMI’daki gerileme ekonomik büyümede yavaşlamaya işaret ederken; istihdamdaki hızlanma, yüksek kalan maliyetler ve şirketlerin fiyat artırmaya devam etmesi yeni faiz artışlarını destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

BOJ’un bir sonraki para politikası toplantısı 29-30 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Bu nedenle önümüzdeki haftalarda açıklanacak ücret, enflasyon ve tüketim verileri yeni faiz artışının zamanlaması açısından daha fazla önem kazanacak.