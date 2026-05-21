Japonya'da ihracat artıyor, BOJ faiz artırımına yaklaşıyor

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından 21 Mayıs 2026 Perşembe günü yayımlanan verilere göre, nisan ayında ülkenin ihracat hacmi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 oranında artış gösterdi. Yarı iletken sevkiyatlarında kaydedilen yüzde 42 oranındaki artış, toplam ihracat verilerindeki yukarı yönlü hareketin ana bileşenini oluşturdu. Bilgisayar çipleri ve yapay zeka altyapılarına yönelik pazar talebi, teknoloji odaklı üretim yapan Asya merkezli şirketlerin finansal tablolarına gelir olarak yansıdı. Tıbbi ürünler, kağıt malzemeleri ve elektrikli makine ihracatındaki hacim genişlemesi de nisan ayı verilerini destekledi. İhracat kalemlerinde izlenen bu artış serisi arka arkaya sekizinci ayında da tekrarlandı.

Nisan dış ticaret dengesinde 301 milyar 900 milyon yen fazla

Nisan ayına ait dış ticaret verilerinde Japonya'nın toplam ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 oranında yükseldi. Bölgesel verilere bakıldığında, Çin'e yapılan ihracat yüzde 15,5 oranında, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat ise yüzde 9,5 oranında artış kaydetti. Aynı dönemde Çin'den gerçekleştirilen ithalat yüzde 15 oranında yükselirken, Amerika Birleşik Devletleri'nden gerçekleştirilen ithalat yüzde 23 oranında arttı. Dış ticaret dengesi, önceki yılın aynı ayında kaydedilen açık pozisyonundan 301 milyar 900 milyon yen (1 milyar 900 milyon dolar) tutarında fazla pozisyonuna geçti. Mart ayında ticaret fazlası 643 milyar yen olarak kaydedilmişti.

Hürmüz Boğazı rotasındaki daralma petrol ithalatını yüzde 50 oranında düşürdü

Toplam ithalat verilerindeki genel artışa karşın, İran merkezli çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak kapanması enerji tedarik kanallarını sınırlandırdı. Basra Körfezi'nden yapılan ihracatın ana ulaşım rotası olan Hürmüz Boğazı'ndaki kapanma sonucunda, Japonya'nın petrol ithalatı değer bazında yüzde 50 oranında geriledi. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı ise yüzde 20 oranında düşüş gösterdi.

Savaş öncesinde varil başına 70 dolar seviyesinden işlem gören Brent petrolün fiyatı 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Yenin dolar karşısındaki değer kaybı, dolar cinsinden fiyatlandırılan petrol ithalatının maliyet yükünü yukarı çekti. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, petrol arzındaki düşüşü dengelemek amacıyla ulusal petrol rezervlerinin bir bölümünün kullanıma açılması talimatını verdi. Arz tarafındaki bu daralma, nafta ve benzeri petrol türevi ürünlerin üretim kapasitelerine düşüş olarak yansıdı.

Japonya Merkez Bankası kurul üyeleri faiz artırımı ihtimalini değerlendiriyor

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Kurul Üyesi Junko Koeda, 21 Mayıs tarihinde Fukuoka şehrinde iş dünyası yöneticilerine yaptığı sunumda, Orta Doğu kaynaklı fiyat baskılarının çekirdek enflasyonu yüzde 2 hedefinin üzerine taşıyabileceğini bildirdi. Koeda, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda, reel faiz oranlarının negatif bölgede tutulmasının kaynak dağılımında bozulmalara yol açabileceğini ifade etti.

Makroekonomik sistemdeki çıktı açığı ve küresel bilgi teknolojileri talebi baz alındığında, Japonya ekonomisinin daralma sürecine girmesinin beklenmediği belirtildi. Şirketlerin artan ham madde maliyetlerini nihai ürün fiyatlarına geçmiş dönemlere kıyasla daha hızlı bir şekilde yansıttığı tespit edildi. Enflasyon oranlarının ve halkın gelecek dönem fiyatlama verilerinin artış göstermesi halinde, politika faizi oranlarının artırılması vasıtasıyla para politikasının normalleştirilmesinin gerekebileceği paylaşıldı.

Haziran ayı faiz kararı oylaması için kurul üyesi dağılımı izleniyor

27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda, Japonya Merkez Bankası kısa vadeli politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutmuştu. Alınan bu karara üç kurul üyesi itiraz ederek faiz artırımı yönünde oy kullanmıştı.

BOJ Kurul Üyesi Kazuyuki Masu, geçen hafta yaptığı resmi açıklamada ekonomik yavaşlama işaretlerinin bulunmadığı bir senaryoda faiz oranlarının gecikme yaşanmadan artırılması gerektiğini bildirdi. Junko Koeda ve Kazuyuki Masu'nun politika yapıcılar olarak artırım yönünde oy kullanması durumunda, dokuz üyeli BOJ kurulunda faiz artırımını destekleyen üye sayısının beşe ulaşması öngörülüyor.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılım sağlayan ekonomistlerin yüzde 66'lık bölümü gelecek ay faiz artırımı yapılacağını raporladı. İşlem gören piyasa kontratlarında 15-16 Haziran tarihlerindeki toplantıda Japonya Merkez Bankası tarafından faiz artırımı yapılması ihtimali yüzde 70 seviyesinde fiyatlanıyor.

Japonya Merkez Bankası, on yıl süren parasal genişleme stratejisini 2024 yılında sonlandırmış ve enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşacağı verisiyle aralık ayı da dahil olmak üzere faiz oranlarında yukarı yönlü adım atmıştı. Yapay zeka sistemlerine yönelik artan talebin küresel enerji fiyatlarını desteklemesi, enerji ithalatına bağımlı olan Japonya ekonomisinde girdi maliyetlerini yükseltiyor. Piyasalar, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Japonya Merkez Bankası toplantısından çıkacak faiz kararını ve toplantı sonrasında kurum tarafından yayımlanacak resmi enflasyon projeksiyonlarını takip edecek.