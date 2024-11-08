Japonya'da ilk: Kioxia, yenilikçi halka arz yöntemi ile borsaya giriyor

Japonya'nın büyük çip üreticilerinden Kioxia Holdings, 2024 Aralık ile 2025 Haziran ayları arasında Tokyo Borsası’nda yeni bir halka arz yöntemi kullanarak işlem görmeye hazırlanıyor. Nikkei'nin haberine göre, Kioxia, borsa onay sürecinde, yatırımcıların iştahını değerlendirebileceği ve süreci hızlandıran yeni halka arz kurallarını kullanan ilk Japon şirketi olacak.

Yeni halka arz yöntemi, Finansal Hizmetler Ajansı’na sunulan bir menkul kıymet kayıt beyanı ile başlıyor. Kioxia, Kasım ayı sonunda Tokyo Borsası’ndan listeleme onayını almayı beklerken, hisse senedi fiyatının da bu dönemde duyurulması planlanıyor. Şirket, yeni sistem sayesinde halka arza hazırlık sürecinde daha hızlı ilerlemeyi ve piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklı bir süreç geçirmeyi hedefliyor.