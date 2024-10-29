Japonya’da işgücü piyasası daralıyor: BoJ’un faiz kararı bekleniyor

Japonya'da Eylül ayında işgücü piyasasında daralma yaşandı ve işsizlik oranı %2,4'e düşerek ekonomistlerin %2,5 beklentisinin altında gerçekleşti. Bu gelişme, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu hafta yapacağı politika toplantısı öncesinde şirketler üzerinde ücretleri artırma baskısının sürdüğünü gösteriyor.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, Eylül ayında her 100 başvuruya karşılık 124 iş teklifi yapıldığını ifade eden iş-başvuru oranı da 1,23'ten 1,24'e yükseldi. Bu artış, iş gücü talebinin güçlü olduğunu ortaya koyarken, analistlerin sabit kalması beklenen bu oran da beklentileri aştı. Çalışan sayısı bir önceki yıla göre 270.000 artarken, işsiz sayısı ise 90.000 azaldı.

BoJ Kararı Bekleniyor İşgücü piyasasındaki sıkılık, BoJ'un perşembe günü sona erecek politika toplantısı öncesinde olumlu bir atmosfer yaratıyor. Ekonomistler, çoğunlukla BoJ'un faiz oranlarında bu toplantıda bir değişiklik yapmayacağını, ancak Aralık veya Ocak ayında ek bir faiz artışı beklediklerini belirtiyor.

Japonya Merkez Bankası, son dönemde enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarını gözden geçiriyor. Daralan işgücü piyasası, şirketler üzerindeki ücret artışı baskısını artırarak ekonomideki dinamizmi desteklemeyi hedefleyen BoJ'un politikalarına bir zemin hazırlıyor.