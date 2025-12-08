Japonya’da reel ücretler 10. ayda da geriledi

Japonya’da sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre reel ücretlerdeki düşüş Ekim ayında da devam etti. Ancak düşüş hızı ikinci ay üst üste yavaşladı. Bakanlık, yarı zamanlı çalışanların payındaki azalışın, görece daha yüksek ücret alan tam zamanlı çalışanların oranını artırarak bu yavaşlamada etkili olduğunu bildirdi.

Nominal ücretler artışta

Nominal ücretler, yani çalışan başına ortalama nakit kazançlar, Ekim ayında yüzde 2,6 artışla 300 bin 141 yene ulaştı. Böylece nominal gelirler art arda 46’ncı ayda da yükselmiş oldu. Hükümet, şirketlere çalışan ücretlerini artırma çağrısını yineledi.

Enflasyon alım gücünü eritiyor

Nominal kazanımlara rağmen reel ücretler, fiyat artışları nedeniyle gerilemeye devam ediyor. Bakanlığın hesaplamalarında kullanılan enflasyon Ekim ayında yüzde 3,4’e çıkarken, özellikle gıda fiyatlarındaki artış öne çıktı. Bu tablo, tüketicinin satın alma gücünü zayıflatıyor.

BoJ yakından izliyor

Japonya Merkez Bankası, ücret eğilimlerini yakından takip ediyor. Başkan Kazuo Ueda, faiz artışı kararı açısından önümüzdeki bahardaki toplu ücret görüşmeleri öncesinde ücret artışlarının ivme kazanıp kazanmadığının kritik olduğunu vurguladı.