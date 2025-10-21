Japonya'da siber saldırı sonrası online satışlar durdu

Japonya’da Muji markasının sahibi Ryohin Keikaku Co. ile ev eşyası perakendecisi The Loft Co., lojistik tedarikçisi Askul Corp.’a yönelik siber saldırının ardından çevrimiçi satışlarını durdurdu. Bu olay, son bir ay içinde Japonya’nın tüketici pazarını etkileyen ikinci büyük siber saldırı olarak kayıtlara geçti.

Ryohin Keikaku yaptığı açıklamada, kendi sistemlerinin etkilenmediğini, mağaza lojistiği ve teslimatlarda bir aksama yaşanmadığını belirtti. Ancak çevrimiçi satışların yeniden ne zaman başlayacağına dair bir takvim paylaşılmadı. York Holdings’e bağlı The Loft Co. da e-ticaret faaliyetlerinin yeniden başlaması için henüz tarih belirlenmediğini duyurdu.

Askul’un sistemleri fidye yazılımıyla felç oldu

Olay, Japon ofis malzemesi tedarikçisi Askul’un sistemlerinin fidye yazılımı (ransomware) saldırısıyla çökmesiyle başladı. Şirket, Pazar günü sipariş ve sevkiyatları askıya almak zorunda kaldı. Askul hisseleri Pazartesi sabahı yüzde 6, Ryohin Keikaku hisseleri ise yüzde 6,6 değer kaybetti.

Bu saldırı, yalnızca birkaç hafta önce Japonya’nın en büyük bira üreticisi Asahi Group’un üretim ve sevkiyatını aksatan benzer bir siber saldırının ardından geldi. Olay, Japonya’nın e-ticaret altyapısının güvenliği konusunda soru işaretlerini artırdı.