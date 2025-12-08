Japonya’da şirket iflasları 2025’te de 10 bini aşabilir

Bir kredi araştırma şirketinin yayımladığı rapora göre, Ocak–Kasım 2025 döneminde Japonya’daki kurumsal iflas sayısı 9 bin 372’ye ulaştı. Bu seviye, yıl sonu itibarıyla iflasların ikinci kez 10 binin üzerine çıkacağına işaret ediyor. Uzmanlar, ekonomik baskıların özellikle yılın son çeyreğinde şirketler üzerindeki etkisini artırabileceğini belirtiyor.

Küçük işletmeler daha fazla zarar görüyor

Tokyo Shoko Research verilerine göre, Kasım ayında borcu en az 10 milyon yen olan şirket iflasları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 azalarak 778’e geriledi. Ancak bu düşüş, yıl genelindeki yüksek iflas eğilimini tersine çevirmeye yetmedi.

Veriler, küçük ölçekli işletmelerin artan hammadde fiyatları ve iş gücü eksikliği nedeniyle daha fazla zorlandığını ortaya koydu. Enflasyonun etkisi, özellikle mali dayanıklılığı sınırlı işletmelerde iflas riskini artırdı.

Hizmet sektörü öne çıkıyor

Sektörel bazda en fazla iflas hizmet sektöründe görüldü. Kasım ayında 250 hizmet şirketi iflas ederken, bu rakam geçen yıla göre yüzde 17,8 düşüş anlamına geldi.

Ocak-Kasım döneminde iflas eden 700 şirketin temel nedeni enflasyon oldu. Yenin değer kaybı, özellikle gıda ve enerji maliyetlerini yükselterek şirket bilançolarını ağır baskı altına aldı.