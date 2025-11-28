Japonya'dan 21,3 trilyon yenlik teşvik paketi: Vergi indirimi ve destekler yolda

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi hükümeti, büyük bölümü yeni borçlanmayla finanse edilecek kapsamlı teşvik paketini karşılamak üzere ek bütçeyi netleştirdi. Ek bütçe kapsamında genel hesap harcamaları 18,3 trilyon yene (117 milyar dolar) ulaşarak geçen yılki 13,9 trilyon yenlik ek ödeneği geride bıraktı. Bu artış, Takaichi yönetiminin zaten baskı altında olan kamu maliyesine rağmen izlediği genişlemeci bütçe politikasını bir kez daha ortaya koydu.

Vergi gelirleri lk kez 80 trilyon yeni aşabilir

Geçen hafta kabul edilen ve COVID-19 döneminden bu yana hazırlanan en büyük paket olan 21,3 trilyon yenlik (137 milyar dolar) destek programı, yüksek enflasyon karşısında hane halklarını rahatlatmayı ve ekonomik büyümeyi güçlendirmeyi hedefliyor. Finansmanın bir bölümünün beklenenden yüksek vergi ve vergi dışı gelirlerden sağlanacağı, vergi gelirlerinin ilk tahminlerin 2,88 trilyon yen üzerinde gerçekleşerek ilk kez 80 trilyon yeni aşmasının beklendiği aktarıldı.

Açığın kalan kısmı, bu yıl 11,7 trilyon yen tutarında yeni devlet tahvili ihracıyla kapatılacak. Bu miktar, geçen yılki 6,7 trilyon yenlik ek tahvil ihraç planının oldukça üzerinde. Öte yandan hükümet, uzun vadeli faizlerdeki yükselişe ilişkin endişeleri sınırlamak için artırıma kısa ve orta vadeli tahvillerde gitmeyi, uzun vadeli satışları ise sabit tutmayı planlıyor.

Çocuk başına 20.000 yen nakit desteği

Teşvik paketi; 2,7 trilyon yenlik vergi indirimi, çocuk başına 20.000 yen nakit desteği ve elektrik ile gaz faturalarına yönelik 8,9 trilyon yenlik sübvansiyon gibi yaşam maliyetlerini hafifletmeye yönelik adımlar içeriyor. Ayrıca 6,4 trilyon yenlik bölümün gemi yapımı, yarı iletken üretimi ve yapay zeka gibi stratejik sektörlerde yatırımlara ayrılacağı belirtildi.

Hükümet, ek bütçenin gelecek ayın sonuna kadar parlamentodan geçirilmesini hedefliyor.