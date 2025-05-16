Japonya’dan ABD’ye ticaret mesajı: Daha iyi anlaşma için direneceğiz

Japonya, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle süren ticaret görüşmelerinde daha iyi bir anlaşma elde etmek amacıyla sert tutumunu sürdürme sinyali verdi. Tokyo yönetimi, ABD'nin Japon otomobillerine uyguladığı %25’lik ithalat vergisinin tamamen kaldırılması için bastırıyor.

Asya’daki en yakın ABD müttefiki ve en büyük dış yatırımcılardan biri olan Japonya, Washington ile ilişkilerin bozulmaması için önceliği ABD ile müzakere masasına oturmak olarak belirlemişti. Başbakan Shigeru Ishiba, bu nedenle ABD ile görüşmelere erkenden başlama kararı almıştı.

Ancak Japonya’da hem iş dünyası liderlerinden hem de Başbakan Ishiba'nın kendi Liberal Demokrat Partisi içindeki bazı isimlerden gelen baskılar, ticaret müzakerelerinde daha temkinli bir yaklaşım benimsenmesine yol açtı. Otomotiv sektörünün zarar görebileceği ya da yerli çiftçilerin rekabet baskısıyla karşı karşıya kalabileceği bir anlaşma, iç politikada ciddi tepkilere neden olabilir.

Tokyo’daki kaynaklara göre, "Japonya başta hızlı hareket etmek istiyordu. Ancak şu anda odak noktası acele etmek değil, iyi bir anlaşma yapmak" denildi.

Yetkililer, Temmuz sonunda yapılacak üst kanat parlamento seçimleri öncesinde anlaşmaya varmanın artık düşük ihtimal olduğunu belirtiyor. Bu seçimlerin, Başbakan Ishiba’nın hâlihazırda düşük olan kamuoyu desteği nedeniyle zorlu geçmesi bekleniyor.

Japonya’nın ticaret heyetine liderlik eden Ekonomi Bakanı Ryosei Akazawa, Trump yönetimiyle şu ana kadar iki müzakere gerçekleştirdi. Üçüncü görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Ayrıca, Maliye Bakanı Katsunobu Kato’nun, Kanada'daki G7 zirvesi öncesi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile tekrar görüşmesi bekleniyor.