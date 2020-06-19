Japonya’dan endüstriyel veri tanıtımına yeni kurallar

19 Haziran 2020

Japonya hükümeti Ar-Ge çalışmaları ve imalattan edinilen endüstriyel “büyük veriler”in tanıtımı hakkında yeni kurallar getireceğini ve bu yeni kurallarla edinilen bilgilerin suistimal edilmesi ve güvenli bilgi değiş tokuşu sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada büyük miktarda verinin bir araya getirilmesi durumunda yenilikçi teknolojilerin de üretilmesine imkan sağlanacağı belirtildi.

Yetkililerin söz konusu yeni kuralları, temmuz ayında yapılması beklenen, Kabine Sekreteri Yoshihide Suga başkanlığında bir panelde tartışacağı ve 2021 yılının ilkbahar aylarında üzerinde anlaşılan yeni kuralları uygulamaya alacağı ve yürürlükte olan yasaları da alınan kararlar doğrultusunda düzenleyeceği hükümete yakın kaynaklarca açıklandı.

Endüstriyel büyük verilerin otomotiv, endüstriyel robot, tıp ve kimi farklı üretim ve geliştirme faaliyetleri yürütülen bölgelerden toplanacağı ve Japonya’nın fiziksel veri toplama konusunda rekabet avantajı olduğu kaynaklarca açıklandı.

Veri paylaşımı kimi akıllı fabrikalar ve kentsel gelişim projelerinde test edilmeye başlanırken, endüstriyel verilerin farklı firmalar tarafından paylaşılması yeni ürünler üretmeyi kolaylaştırırken, otonom araçlardan, yeni tip koronavirüs aşılarına ve hatta yayılmayı önlemeye kadar farklı alanlarda gelişime yol açması planlanıyor.

Verilerini paylaşan firmalar verilerin kötüye kullanılması ve rakip firmaların benzer ürünler kullanması konusunda endişelerini dile getirirken, konu hakkında bir diğer endişe ise endüstriyel büyük verilerin genellikle patent ve telif korumalarından hariç tutulması.