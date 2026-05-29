Japonya’dan Türk tavukçuluk sektörüne dev fırsat

Dünyanın en büyük kanatlı ürün ithalatçıları arasında yer alan Japonya’da yaşanan arz ve fiyat baskıları, küresel tedarik zincirlerinde yeni arayışları beraberinde getirdi. Özellikle Brezilya kaynaklı tedarik sorunları ve yükselen fiyatlar, yüksek üretim kapasitesine sahip Türk kanatlı sektörünün önünü açabilecek yeni fırsatlar yaratıyor.

Japonya’da tavuk eti fiyatları hızla yükseldi

Japonya, yıllık 1 milyon tonun üzerindeki tavuk eti ithalatıyla dünyanın en büyük kanatlı ürün alıcılarından biri konumunda bulunuyor. Son dönemde özellikle tavuk but eti fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşanırken, ton başına fiyatın 2.200-2.400 dolar seviyelerinden 3.400 dolara kadar yükseldiği belirtiliyor.

Artan maliyetler ve arz güvenliği endişeleri, Japon ithalatçıları yeni ve güvenilir tedarikçiler aramaya yöneltiyor.

Brezilya’daki gelişmeler dengeleri değiştirdi

Japonya’nın en büyük tedarikçisi olan Brezilya’da görülen kuş gribi vakaları ve yaşanan arz sorunları, ülkedeki ithalatçıların risk algısını artırdı. Tedarik zincirinde yaşanan kırılganlıklar nedeniyle Japon şirketleri alternatif kaynaklara yönelmeye başladı.

Uzmanlar, bu gelişmenin Türkiye gibi yüksek kalite standartlarına sahip üretici ülkeler için önemli bir fırsat oluşturduğunu değerlendiriyor.

Türk kanatlı sektörü kalite avantajına güveniyor

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Sezer, Türk kanatlı sektörünün Avrupa Birliği standartlarında üretim yaptığını ve yüksek biyogüvenlik önlemleriyle Japon pazarının beklentilerini karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Sezer’e göre Japonya’nın geleneksel tedarikçilerinde yaşanan maliyet baskısı ve fiyat artışları, Türk üreticiler için yeni bir fırsat penceresi açıyor.

Hedef sadece alternatif olmak değil

Sektör temsilcileri, Japonya’yı yalnızca kısa vadeli bir ihracat pazarı olarak görmüyor. Türkiye’nin hedefi, Japonya için alternatif tedarikçi olmanın ötesine geçerek uzun vadeli ve stratejik bir ticaret ortağı haline gelmek.

İhracat üzerindeki mevcut kısıtlamaların kaldırılması halinde Türkiye’nin bölgedeki satışlarını rekor seviyelere taşıyabileceği ifade ediliyor.

3,8 milyar dolarlık pazarda işlenmiş ürün hedefi

Japonya’nın yıllık toplam kanatlı ürün ithalatı yaklaşık 3,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun 1,4 milyar dolarlık kısmını çiğ ve dondurulmuş tavuk eti oluştururken, yaklaşık 2,35 milyar dolarlık bölümü yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerden oluşuyor.

Türk ihracatçıları özellikle hazır ve ileri işlenmiş kanatlı ürünlerde büyüme hedeflerken, fuarlar, ticaret heyetleri ve alım organizasyonlarıyla Japon pazarındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.