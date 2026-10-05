Japonya'nın asırlık şirketleri bir bir batıyor! 2026'da iflas rekoru kırıldı

Japonya'da savaşlardan ekonomik krizlere kadar birçok büyük çalkantıyı geride bırakan asırlık şirketler, bu kez farklı bir tehditle karşı karşıya. Artan maliyetler, işgücü sıkıntısı, küçülen iç pazar ve işletmeleri devralacak yeni kuşağın bulunamaması, ülkenin en köklü şirketlerini zorluyor.

Teikoku Databank verilerine göre, 100 yılı aşkın geçmişe sahip Japon şirketleri arasındaki iflaslar 2026'da rekor hızda ilerliyor. Yalnızca yılın ilk sekiz ayında 112 asırlık işletme iflas etti.

Asırlık şirketlerin dengesi bozuldu

Japonya'nın köklü işletmeleri uzun yıllar boyunca aile sahipliği, yerel topluluklarla güçlü ilişkiler ve kontrollü büyümeye dayanan iş modelleri sayesinde ayakta kaldı. Yıllar içinde biriktirilen sermaye, bu şirketlere güçlü bilançolar ve istikrarlı kâr marjları da sağladı. Ancak onları onlarca yıl boyunca koruyan bu yapı, değişen ekonomik ve demografik koşullar karşısında giderek daha fazla zorlanıyor.

Oxford Economics Japonya Ekonomisi Başkanı Shigeto Nagai'ye göre şirketler, uzun vadede sürdürülebilir yüksek kâr sağlayabilecekleri bir gelecek görmekte zorlanıyor.

Maliyetler hızla yükseliyor

En büyük baskılardan biri artan maliyetlerden geliyor. Pandemi sonrasında hammadde, enerji ve işçilik giderlerindeki yükseliş Japon şirketlerinin kâr marjlarını daraltırken, özellikle küçük işletmeler bu maliyetleri satış fiyatlarına tamamen yansıtmakta zorlanıyor. Teikoku Databank verilerine göre yüksek fiyatlarla bağlantılı iflaslar 2026'nın ilk yarısında yüzde 23,8 artarak 556'ya ulaştı. İşgücü kıtlığı nedeniyle yaşanan iflaslar da yüzde 12,4 yükselerek 227'ye çıktı.

Japonya'nın nüfus sorunu şirketleri de vuruyor

Sorunun diğer tarafında Japonya'nın uzun süredir mücadele ettiği demografik dönüşüm bulunuyor. Düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfus, şirketleri iki taraftan sıkıştırıyor. Çalışacak insan bulmak zorlaşırken, iç pazardaki potansiyel müşteri sayısı da azalıyor. Özellikle faaliyetlerini büyük ölçüde Japonya ile sınırlı tutan köklü işletmeler açısından küçülen iç pazar önemli bir sorun oluşturuyor. Yurt dışına açılmak ise her şirket için kolay veya uygulanabilir bir çözüm değil.

Şirketi devralacak kimse bulunamıyor

Asırlık işletmeler açısından giderek büyüyen bir diğer sorun ise halefiyet. Şirket sahipleri yaşlanırken işletmeyi devralacak aile üyelerinin veya profesyonel yöneticilerin bulunamaması, bazı şirketlerin ekonomik olarak faaliyetlerini sürdürebilecek durumda olsalar bile kapanmasına yol açabiliyor. Teikoku Databank'a göre halef eksikliğiyle bağlantılı iflaslar 2026'nın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 312'ye yükseldi.

100 yıllık model değişmek zorunda

Ekonomik baskılarla demografik sorunların aynı anda ağırlaşması, Japonya'nın köklü şirketlerini geleneksel yapılarını sorgulamaya itiyor. Zayıf yen, yükselen maliyetler, işgücü sıkıntısı ve küçülen iç pazar ekonomik baskıyı artırırken, yaşlanan şirket sahipleri ve halef eksikliği de sahiplik yapısını tehdit ediyor.

Bu nedenle bazı işletmeler için çözüm artık yalnızca maliyetleri azaltmak değil. Birleşme ve satın almalar, dış yatırımcıların devreye girmesi, sahiplik yapısının değişmesi ve yurt dışına açılma gibi seçenekler giderek daha fazla gündeme geliyor.

2026'daki tablo, Japonya'nın asırlık şirketlerinin karşı karşıya olduğu değişimi net biçimde ortaya koyuyor. Onlarca yıl boyunca krizleri atlatmalarını sağlayan geleneksel iş modeli, yeni ekonomik ve demografik koşullarda artık tek başına yeterli olmayabilir.