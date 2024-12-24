Japonya'nın çekirdek enflasyonunda toparlanma sinyalleri

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından tüketici fiyat verilerine dayanılarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, Kasım ayında yeniden yükselişe geçti. Son aylarda gerileyen enflasyon eğilimleri, Kasım ayında toparlanarak yüzde 1,5 seviyesinden yüzde 1,7’ye çıktı.

Çekirdek enflasyon ölçümü, tüketici fiyatlarında görülen fiili hareketlerden geçici ve oynak bozulmaları çıkararak fiyat değişimlerinin uzun vadeli eğilimlerini analiz etmek amacıyla kullanılan bir hesaplama yöntemi. Bu ölçüm, gıda ve enerji gibi fiyat dalgalanmalarına açık kalemleri dışarıda bırakarak daha net bir ekonomik tablo sunmayı hedefliyor.

Son 30 ayın en düşük seviyesinden toparlandı

Ekim ayında yüzde 1,5 ile son 30 ayın en düşük seviyesine gerileyen çekirdek enflasyon, Kasım ayında yüzde 1,7’ye yükseldi. Bu toparlanma, Japonya ekonomisinde fiyat eğilimlerinin güçlendiği yönünde değerlendirilirken, ülkede genel fiyat baskılarının artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Japonya'da geçtiğimiz hafta açıklanan diğer tüketici fiyat verileri ise gıda hariç fiyatların Kasım ayında yüzde 2,7 ile son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koymuştu.

BoJ’un politikası ne olacak?

Japonya Merkez Bankası, uzun süredir ultra gevşek para politikalarını sürdürerek düşük faiz oranlarıyla ekonomiyi desteklemeyi hedefliyor. Ancak artan çekirdek enflasyon ve fiyat baskıları, BoJ’un gelecekteki para politikaları konusunda nasıl bir adım atacağına dair beklentileri şekillendirebilir.

Ekonomistler, Kasım ayında gözlemlenen çekirdek enflasyon artışının, BoJ’un fiyat eğilimlerini değerlendirme sürecinde kritik bir veri olacağını belirtiyor. Banka’nın Aralık ayı toplantısında bu veriler ışığında politika revizyonu ihtimalinin de tartışılabileceği ifade ediliyor.