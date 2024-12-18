Japonya’nın ihracatında kasım ayında toparlanma sinyalleri

Japonya’nın ihracatı, Kasım ayında zayıf yenin sağladığı destekle yıllık bazda yüzde 3,8 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ekonomistler, yüzde 2,3-2,5 arasında bir artış bekliyordu. İhracat artışı, özellikle çip yapım makineleri ve demir dışı metaller gibi yüksek talep gören ürünlerden kaynaklandı.

Ticaret açığı beşinci ayında

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ülke Kasım ayında 117,6 milyar yen (766,1 milyon dolar) ticaret açığı verdi. Böylece Japonya, art arda beşinci ayını ticaret açığı ile kapattı. Ancak açık, Ekim ayına kıyasla daraldı.

Yen zayıfladı, ithalat geriledi

Kasım ayında yen, dolar karşısında ortalama 152,83 seviyesinden işlem görerek geçen yılki 150,34 seviyesinden daha zayıf bir pozisyonda yer aldı. Bu durum ihracatı desteklerken, ithalat Kasım ayında yıllık bazda yüzde 3,8 düşerek Mart ayından bu yana ilk düşüşünü kaydetti.

ABD ve Avrupa’ya ihracatta düşüş, Çin’e artış

Verilere göre, ABD’ye yapılan sevkiyatlar otomobil ve ilaç ürünlerinin etkisiyle yüzde 8 azalırken, Avrupa’ya yapılan ihracat ise otomobil sektöründeki gerilemeyle yüzde 12,5 düştü. Buna karşın, Çin’e yapılan ihracat yüzde 4,1 oranında artış gösterdi.

Büyüme ve ekonomik beklentiler

Japon ekonomisinin dış ticaretten sınırlı destek gördüğü belirtiliyor. Çin’de hükümetin büyümeyi destekleyen teşvikleri talebi artırırken, ABD ve Avrupa’dan gelen talepteki zayıflık devam ediyor. Japonya Merkez Bankası’nın bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde ticaret verileri, ekonomik görünümde iyileşme umutlarını artırdı.