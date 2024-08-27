Japonya'nın muşmulası Yüksekova'da yetişti

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Hasan Soydan isimli vatandaş, Japonya meyvesi olan muşmula fidelerini internet üzerinden sipariş ederek bahçesine ekti. İHA'nın haberine göre; muşmula fideleri büyüyerek meyve vermeye başladı.

Muşmula ağaçlarını yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendisleri, Soydan'ın başarısını tebrik ederek, herkese örnek olacak bir çiftçi olduğunu belirtti.

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Uğur Bahadır, “Burası 1400 rakımlı bir yer ve toprağın her şeye müsait olduğunu söyleyebilirim. Bu bir ilk oluyor bölgede. Bunun hasadı ise kasım aylarına denk geliyor'dedi.

Muşmulanın Türkiye'de ise nadir yetişebilen bir bitki olduğunu ifade eden Bahadır, ''Tadı çok çok da olan bir bitki. İnşallah Hasan amcamız burada yaşayan tüm çiftçilere örnek olacak. Bu meyve kökeni aslında Japonya. Şimdi ise Yüksekova'da da en güzel şekilde yetiştirilmiş durumda” dedi.