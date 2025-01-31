Japonya'nın sanayi üretimi ve perakende satış verileri açıklandı! Dikkat çeken artış

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Japonya'da ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, ülkede enflasyonun güç kazanmaya devam ettiğini belirterek, Japonya Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma sürecinde yeni politika adımları atabileceğini söyledi.

Japonya'da aralık ayında sanayi üretimi önceki aya göre yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık olarak yüzde eksi 1,1 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede aralık ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 3,7 artışla öngörülerin üzerinde yükselirken, aylık bazda yüzde eksi 0,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bu artış, yüzde 3,2'lik medyan piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti.

İşsizlik oranında düşüş yaşandı

Japonya'da işsizlik oranı Kasım ayındaki yüzde 2,5'e kıyasla Aralık ayında yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Rakamlar ayrıca iş bulma oranının Aralık ayında Kasım ayına göre değişmeyerek 1,25 olarak gerçekleştiğini ve her 100 iş arayana karşılık 125 iş bulunduğunu gösterdi.