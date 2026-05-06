Jeff Bezos 500 milyon dolarlık dev yatını satışa çıkardı

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki ultra lüks yatı “Koru”yu satışa çıkarmasıyla gündeme geldi. Bezos’un son yıllarda sık sık tatillerde kullandığı ve dünya çapında dikkat çeken mega yatın, artık “fazla büyük” ve yönetimi zor olduğu gerekçesiyle elden çıkarılmak istendiği öne sürüldü.

2023 yılında denize indirilen “Koru”, dünyanın en büyük yelkenli yatlarından biri olarak biliniyor. Hollandalı Oceanco tarafından inşa edilen yat, üç direkli yapısı ve koyu mavi gövdesiyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Yıllık maliyet 30 milyon dolar

İddialara göre Bezos’un yalnızca “Koru” ve destek gemisi “Abeona” için yıllık yaklaşık 30 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. 75 milyon dolar değerindeki destek gemisinin satışa dahil olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

Yatın en dikkat çekici bölümlerinden biri, pruvasında yer alan Lauren Sanchez figürü oldu. Ahşap heykelin Bezos’un eşi Lauren Sanchez’i temsil ettiği iddia edilse de Sanchez daha önce bunun İskandinav mitolojisindeki aşk tanrıçası Freyja olduğunu söylemişti.

Mega yatın dev boyutları nedeniyle bazı limanlara yanaşamadığı belirtildi. Özellikle Monaco Grand Prix’si sırasında liman erişiminde sorun yaşandığı, Venedik’teki düğün organizasyonunda ise yatın şehre yaklaşamadığı ifade edildi.

Ünlü davetlerin merkezi olmuştu

“Koru”, son yıllarda birçok ünlü ismi ağırladı. Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Katy Perry ve Orlando Bloom gibi isimlerin yatta düzenlenen davetlere katıldığı biliniyor. Bezos’un Lauren Sanchez’e evlilik teklifini de bu yat üzerinde yaptığı belirtilmişti.

Yatın özellikleri lüks sınırlarını zorluyor

Yaklaşık 18 misafir kapasiteli yat, 36 kişilik mürettebatla hizmet veriyor. Havuz, çok katlı yaşam alanları ve özel dinlenme bölümleriyle donatılan yat, teknoloji milyarderlerinin lüks yaşam sembollerinden biri olarak görülüyor.

Yeni bir alıcı aranıyor

Henüz resmi bir satış ilanı yayımlanmasa da Bezos’un yat için gizli görüşmeler yürüttüğü öne sürülüyor. Uzmanlara göre böylesine büyük bir mega yat için uygun alıcı bulmak oldukça zor olabilir.