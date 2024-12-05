Jeff Bezos'tan Trump açıklaması

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, The New York Times'ın DealBook Zirvesi'nde ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump hakkında iyimser konuştu.

Bezos, Trump'ın yönetimde daha dostane bir düzenleyici ortam oluşturmasını beklediğini söyledi.

'Ona yardım edeceğim'

Bezos, "Bu sefer gerçekten çok iyimserim. Düzenlemeleri azaltma konusunda çok fazla enerjisi var gibi görünüyor. Eğer bunu yapmasına yardımcı olabilirsem, ona yardım edeceğim" dedi.

2016 seçimleri öncesinde Bezos Trump'ın davranışlarını eleştirerek bunun "demokrasiyi aşındırdığını" söylemişti.