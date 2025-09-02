Jeopolitik gerilimler ve arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti

Petrol fiyatları, küresel arz dinamiklerindeki belirsizlik ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişe geçti.

Kasım teslim Brent ham petrolü Londra'da yüzde 1,92 artışla varil başına 69,46 dolara kadar çıktı. Şu sıralarda yüzde 1,83 artışla 69,40 dolardan işlem görüyor. Ekim vadeli Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 3,06 yükselerek 65,97 doları gördü, şu anda 65,88 dolar seviyesinde.

Zelenski'den Rusya'ya 'derin saldırılar' sözü

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi enerji piyasalarında dalgalanma yarattı. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar, Rusya'nın petrol arıtma kapasitesinin yüzde 17'sinden sorumlu tesisleri devre dışı bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, diplomatik temasların durduğunu hatırlatarak Rus hedeflerine karşı 'derin saldırılar' sözü verdi.

ABD cephesinde ise Beyaz Saray, Hindistan'ın Rus ham petrolü alımını sürdürmesini gerekçe göstererek Hindistan'dan yapılan ithalata ek vergiler getirdi. Hindistan bu önlemleri 'haksız ve gerekçesiz' olarak nitelendirdi. Çin ise G7 yaptırımlarına rağmen Rus petrolünün en büyük alıcısı olmaya devam ediyor. ABD-Çin arasındaki petrol ticaretinde ise bir değişiklik olmadı.

Piyasalar OPEC+ toplantısında

Piyasalar, 7 Eylül'de yapılacak OPEC+ toplantısına odaklanmış durumda. Rusya ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu grubun, arz fazlası endişeleri nedeniyle mevcut üretim seviyelerini koruması bekleniyor.

Ayrıca yatırımcılar, bu ay açıklanacak ABD Ağustos istihdam raporunu da yakından izliyor. Raporun, Fed'in faiz kararlarını etkilemesi ve olası bir faiz indiriminin doları zayıflatarak petrol talebini artırması öngörülüyor.