Jeopolitik gerilimlerin azalması petrol fiyatlarını düşürdü
Petrol fiyatları, jeopolitik gerilimlerin azalması ve OPEC+ grubunun ağustos ayında üretimi artırabileceğine dair haberlerle düşüşte. Morgan Stanley'in Brent petrolü için 2025 başında 60 dolar/varil seviyesini işaret eden öngörüsü de bu eğilimi destekliyor.
Jeopolitik tansiyonun düşmesi ve OPEC+ grubunun ağustos ayında üretimi artırma olasılığına dair haberler, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Morgan Stanley'in Brent petrolüne dair yayımladığı son değerlendirmede, fiyatların 2025’in ilk aylarında 60 dolar/varil seviyesine gerileyebileceği öngörüsü de bu baskıyı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.
Brent petrol değer kaybetti
Bu sabah ICE'de vadeli Brent petrol, yüzde 0,45 oranında değer kaybederek 66,44 dolardan işlem gördü. ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 0,49 düşüşle 64,79 dolara geriledi.
Analistlere göre Brent petrolünde 66,48 dolar destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde fiyatların 65,70 dolara kadar çekilebileceği belirtiliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 66,94 ve 67,71 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak izleniyor.