Jeopolitik gerilimlerin azalması petrol fiyatlarını düşürdü

Jeopolitik tansiyonun düşmesi ve OPEC+ grubunun ağustos ayında üretimi artırma olasılığına dair haberler, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Morgan Stanley'in Brent petrolüne dair yayımladığı son değerlendirmede, fiyatların 2025’in ilk aylarında 60 dolar/varil seviyesine gerileyebileceği öngörüsü de bu baskıyı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Brent petrol değer kaybetti

Bu sabah ICE'de vadeli Brent petrol, yüzde 0,45 oranında değer kaybederek 66,44 dolardan işlem gördü. ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 0,49 düşüşle 64,79 dolara geriledi.

Analistlere göre Brent petrolünde 66,48 dolar destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde fiyatların 65,70 dolara kadar çekilebileceği belirtiliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 66,94 ve 67,71 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak izleniyor.