Jeopolitik risk metali uçurdu: Alüminyum ve bakırda yükseliş

Körfez’de devam eden gerilim ve Hürmüz Boğazı’nın geleceğine ilişkin belirsizlik, emtia piyasalarında fiyatlamayı şekillendirmeye devam ediyor. Boğazın yeniden açılacağına dair umutların zayıflamasıyla birlikte alüminyum ve bakır fiyatları yeniden destek buldu.

Körfez’de üretim düşüşü alüminyumu yukarı taşıdı

Alüminyum fiyatları, geçtiğimiz günlerde ton başına 3.700 dolarla son 4 yılın zirvesini gördükten sonra kısa süreli düşüş yaşadı. Ancak arz tarafındaki sıkıntılar fiyatların yeniden toparlanmasını sağladı.

Uluslararası Alüminyum Enstitüsü verilerine göre, Körfez bölgesinde üretim mart ayında aylık bazda yüzde 6, yıllık bazda ise yüzde 5,5 geriledi. Bu düşüş, piyasada arz endişelerini artırarak fiyatları destekledi.

Öte yandan Çin’de üretimdeki sınırlı artış küresel arzı dengelerken, alümina ithalatındaki sert yükseliş dikkat çekti. Çin’in mart ayında alümina ithalatı bir önceki aya göre yüzde 87 artarak yaklaşık 340 bin tona ulaştı.

Çin faktörü piyasayı yeniden şekillendiriyor

Çin’in, normalde Körfez’e yönelmesi beklenen bazı sevkiyatları kendi pazarına çekmesi ve hammadde maliyetlerinin düşmesi, ülkedeki üreticilerin kâr marjlarını artırdı. Bu durum, küresel alüminyum piyasasında yeni bir denge oluşturdu.

Bakır üretimi rekor kırdı

Bakır tarafında ise Çin’den gelen veriler dikkat çekti. Ülkede rafine bakır üretimi mart ayında 1,33 milyon tona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Üretimdeki artışa rağmen izabe ve rafinaj ücretlerinin negatif seviyelerde kalması, sektördeki maliyet baskısının sürdüğüne işaret etti. Buna karşın sülfürik asit fiyatlarındaki yükseliş, üretimi teşvik eden önemli bir unsur oldu.

İhracat kısıtlaması piyasayı sıkıştırabilir

Çin’in sülfürik asit ihracatına getirdiği kısıtlamalar, küresel piyasada yeni bir arz sorunu yaratabilir. Analistlere göre bu gelişme, hem üreticilerin motivasyonunu azaltacak hem de küresel arzı daraltacak.

Geçen yıl yaklaşık 4,5 milyon tonluk net ihracat gerçekleştiren Çin’in bu adımı, özellikle bakır piyasasında fiyatları yukarı yönlü etkileyebilir.

Jeopolitik riskler fiyatları destekliyor

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik ve Körfez’de süren gerilimin, hem alüminyum hem de bakır piyasasında yukarı yönlü riskleri artırdığını belirtiyor. Fiziksel arzda yaşanabilecek aksaklıklar ve Çin’in piyasa üzerindeki etkisi, kısa vadede fiyatların yönünü belirlemeye devam edecek.