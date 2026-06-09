Jeopolitik risklerin azalması petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı

İran ve İsrail karşılıklı askeri saldırıları durdurdu. Enerji arzına yönelik acil endişelerin hafiflemesi piyasalara yansıdı. Enerji piyasası salı günü oldukça hareketli bir ticaret seansının ardından geriledi. Çekilme Başkan Trump tarafından yapılan doğrudan çağrı sonrasında geldi. Tahran yönetimi İsrail ordusunun Lübnan içindeki Hizbullah hedeflerini vurmayı sürdürmesi halinde saldırılara yeniden başlayacağı uyarısında bulundu.

Batı Teksas türü ham petrol (WTI) varil başına 52 sent veya yüzde 0,57 düşüşle 90,78 dolardan işlem gördü. Brent ham petrol varil fiyatı 48 sent veya yüzde 0,51 azalarak 93,77 dolara geriledi. Düşüş bir gün önce fiyatlarda yaşanan yüzde 5 seviyesini aşan sert yükselişi takip etti. Brent 100 günü aşan çatışmaların başından beri yaklaşık yüzde 31 değer kazandı. WTI aynı dönemde yaklaşık yüzde 37 oranında yükseldi. Nisan ayı başlarında Brent varil fiyatı 126 doların üzerine tırmanmıştı.

Üretim hedefleri ve arz güvenliği endişeleri sürüyor

Fiyatlar pazartesi günü İsrail ordusunun İran ve Lübnan içindeki saldırılarının ardından sıçrama yapmıştı. İsrail kuvvetleri İran güneybatısında yer alan ve balistik füze üretimi için kullanılan bir petrokimya tesisini hedef aldı. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu buna karşılık Hayfa kentindeki benzer bir İsrail tesisini vurdu. Son saldırılar hafta sonu Beyrut içindeki Hizbullah kalelerine yapılan İsrail hava harekatlarını izledi. Tahran yönetimi Washington ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın İsrail ordusunun Lübnan içindeki askeri operasyonlarını kesin olarak bitirmesini içermesi gerektiğini tekrarladı.

Yatırımcılar küresel enerji sevkiyatı için kritik bir rota olan Hürmüz Boğazı içindeki olası kesintiler konusunda endişelenmeyi sürdürüyor. UBS analisti Giovanni Staunovo piyasaların su yolundaki kısıtlamaların daha uzun süre devam edebileceği ihtimalini fiyatladığını belirtti. Şubat ayı sonundaki bölgesel tırmanıştan önce dünyadaki günlük petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden geçiyordu. İran devlet medyası Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani tarafından yapılan yeni bir güvenlik kuşağı açıklamasını bildirdi. Kuşağın Hürmüz Boğazı bölgesinden Yemen açıklarındaki Babülmendep Boğazı ve Körfez üzerinden Kızıldeniz yönüne uzanacağı belirtildi.

Arz politikaları ve bölgesel askeri hareketlilik piyasayı yönlendiriyor

Yemen merkezli İran destekli Husiler pazartesi günü İsrail bağlantılı gemilerin Kızıldeniz girişini yasaklayacaklarını duyurdu. OPEC+ pazar günü küresel arz krizine yanıt olarak petrol üretim hedeflerini dört ay içinde dördüncü kez artırma konusunda anlaştı. Analistler Rusya dahil olmak üzere birçok OPEC+ üyesinin üretim hedeflerini tutturmakta zorlanması nedeniyle adımın fazla etki yaratmasının pek olası olmadığını belirtti. Uzmanlar boğazın kapanmasıyla bağlantılı kesintileri ve Ukrayna insansız hava aracı saldırılarının Rusya üretim kapasitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Suudi Arabistan temmuz ayı için Asya bölgesine yönelik resmi ham petrol satış fiyatlarını art arda ikinci ay düşürdü. Orta Doğu krizi 100 günlük sınırı aşarken diplomatik çabalar henüz somut bir ilerleme sağlamadı. Çatışmalar 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail kuvvetlerinin İran üzerine ortak askeri saldırılar düzenlemesiyle başladı. İran yönetimi yanıt olarak küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 20 seviyesini taşıyan Hürmüz Boğazı üzerinden geçişleri kısıtladı.